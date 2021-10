Bendito problema pero no deja de ser un marrón. La tremenda irrupción de Gavi en el Barcelona trae consigo un nuevo dolor de cabeza para Ronald Koeman, como si no fueran pocos. El entrenador holandés tendrá una pieza más en su rompecabezas del centro del campo y tendrá que encontrarle un sitio a una de las posiciones que mejor y más seguro tenía como es el centro del campo. Sergio Busquets, Pedri González y Frenkie De Jong forman un tridente seguro y confiable en la medular que ahora podría verse alterado por el chico de moda.

El joven de 17 años ha aterrizado de una manera espectacular en el fútbol de élite, más fulgurante si cabe que lo que logró Pedri González el curso pasado. En apenas mes y medio con el primer equipo del Barça, el canterano culé fue citado por la absoluta de Luis Enrique y en dos partidos de máxima exigencia ante Italia y Francia el de Los Palacios ha dejado tintes del gran futbolista que está destinado a ser.

El joven pasó esta semana de no aparecer entre las tasaciones de Transfermarkt, fuera del mapa en su actualización previa, a sorprender con un primer valor de 25 millones de euros, una posición privilegiada en el campeonato doméstico, mismo valor de mercado que una de las grandes estrellas de LaLiga como Karim Benzema y superior a otros compañeros como Eric Garcia (20), Riqui Puig, Mingueza (15) o Demir (12). De hecho, en el club trabajan a toda velocidad para mejorar el contrato del canterano antes de que aparezca algún gran interesado que haga peligrar el futuro del joven como blaugrana.

«Os lo dije. No hablamos de un caso nada normal. Para él está jugando como en el colegio o en el patio de su casa. Es un gusto ver un jugador con su calidad. Es el futuro de la selección junto con muchos otros», decía Luis Enrique tras el partido ante Italia en el que fue titular Gavi y donde dio la razón al seleccionador con su citación. El sevillano muestra desparpajo, ambición, soltura, tranquilidad y un fútbol que encaja a la perfección con el ADN culé, lo que obliga a Koeman a encontrar sitio en su tan definido centro del campo.

Por suerte en estos momentos, la recaída de Pedri de su lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo a principios de mes, le hará fácil su decisión a Koeman en esta vuelta a la competición tras el parón de selecciones. El canario sigue en la enfermería y se le espera para finales de octubre su vuelta al grupo. Mientras tanto, se abre una vacante en la medular junto a Sergio Busquets y De Jong, los otros dos titularísimos.

El quid de la cuestión será cuando todos estén sanos en el centro del campo. Koeman tendrá que idear una fórmula para dar cabida a todos los buenos. La recuperación del Kun Agüero, Ousmane Dembélé y Ansu Fati expande el abanico de posibilidades en la delantera (y reduce sus posibles excusas), por lo que el 4-3-3 permanecerá como esquema principal en sus planes, bajo orden expresa de la directiva.

Con la explosión de Gavi y su certero impacto en la selección no se entiende que el joven, pese a sus 17 años, no esté en el once titular del Barça de ahora en adelante. Pedri y De Jong son fijos como interiores y en los extremos ahora aparecen Memphis y Ansu Fati como opciones predilectas, con Dembélé como alternativa. Sí es cierto que hasta la fecha, el sevillano se ha adaptado a la perfección a todo lo que le ha pedido el entrenador holandés. Ha jugado en ambos perfiles interiores y también ha ocupado puestos de extremo en según qué alineaciones, con el 3-4-1-2 e incluso fugazmente el 4-4-2 en escena.

El Gavi que volverá a las manos de Koeman será un chico mucho más consolidado y más maduro en este curso intensivo que vivió con España. Luis Enrique demostró que el sevillano tiene más fútbol y más recursos de lo que se vio en este inicio de temporada con el Barça. Está por ver cómo le explota el holandés de ahora en adelante, sobre todo cuando Pedri esté de vuelta y tenga que resolver su bendito marrón.