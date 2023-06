Al Khelaifi habla sobre la Superliga: «No es bueno que estén en contra de todos»

La ECA se ha reunido en Estambul en las horas previas a la final de la Champions League entre el Inter de Milán y el Manchester City. Al término del encuentro entre los mandatarios de los clubes más importantes del viejo continente, Nasser Al Khelaifi, que preside la organización, ha hablado y se ha pronunciado sobre la Superliga, la Juventus y su posible salida del proyecto y de Real Madrid, Barcelona y sus presidentes.

La Juve se va de la Superliga

«Me parece una decisión correcta, no había futuro para ellos ni proyecto y tiene sentido. Para qué gastar dinero en eso. Es bueno que los clubes vuelvan a formar parte del ecosistema del fútbol, las personas inteligentes también cometen errores. Son bienvenidos, todos».

Que vuelvan

«Claro que queremos que vuelvan, es mejor para ellos. Honestamente, creo que es mejor que regresen. Estarán en una mejor posición si están de regreso. La gente los respetará más, tratará de ayudarlos más. En este momento, están solos. En este momento parece que están en contra de todos, lo que no es bueno para ellos».

Florentino y Laporta

«Saben a los clubes que representan y no voy a criticar a ningún presidente, saben lo que han hecho y lo que tiene que hacer».

Qatar y el United

«Soy de Qatar y por eso me preguntan siempre. En Miami me preguntaron por dos clubes de la Premier. También me preguntan por la Ligue 1 y les doy mi opinión. Puedo decir mi opinión pero esto me hace gracia porque no tengo nada que ver. El PSG es mi club. Apoyaré siempre al que quiera invertir en el fútbol, sea de Qatar o de cualquier otro país mientras lo haga respetando las reglas».