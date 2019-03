Karius denuncia al Besiktas y el club turco pasa olímpicamente de él

Loris Karius dio al conjunto turco un plazo de 10 días hábiles para que le abonara las cuatro mensualidades que le adeudaba. El Besiktas sigue sin pagarle, por lo que ha vuelto a demandar al club.

El guardameta, que tuvo que abandonar el Liverpool en calidad de cedido el pasado verano señalado por los errores que lastraron a su equipo en la final de la Champions ante el Real Madrid, ha vuelto a ser noticia. Tras haber demandado al Besiktas por impago hace un mes, el cuadro otomano sigue sin haber regularizado su situación con Karius, motivo por el que éste ha interpuesto una nueva denuncia.

Los problemas económicos del conjunto turco son bien sabidos por todos. El Besiktas se vio obligado en diciembre a rescindir el contrato de Pepe, una noticia que se convirtió en viral ya que el ex del Real Madrid sufragó de su propio bolsillo la última mensualidad adeudada a cocineros, cuidadores del césped y otros trabajadores del club. El Besiktas, también se vio forzado a vender a Negredo al Al Nasr para obtener liquidez.

Después de pagar parte del sueldo pendiente de varios de sus empleados, el cuadro otomano fue denunciado por Loris Karius ante la FIFA hace un mes por impago. Reclamaba que su situación se regularizase en 10 días hábiles y ha vencido el plazo sin que haya sido así. Cabe señalar que el portero alemán de 25 años estará cedido también la próxima temporada en el Besiktas, que tiene la obligación de comprarle al Liverpool en el verano de 2020.

Karius ha sido puesto en evidencia por su entrenador

Para colmo, el guardameta, que ha vuelto a presentar una nueva demanda contra su actual equipo, era recientemente criticado por su entrenador después de que fallara un balón en el derbi contra el Konyaspor. “Habría alineado al portero suplente antes que a Karius”, decía Senol Gunes. “Karius ha estado mal desde el principio. No se siente parte del equipo. Es algo que no hemos podido resolver y, por supuesto, asumo parte de la culpa por ello. Algo está mal y también ha estado desafortunado. Tiene talento, pero no ha funcionado y tenemos un problema. Si Tolga hubiese estado disponible, habría jugado con él”, añadía.