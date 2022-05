Justine Henin, leyenda del tenis femenino y que fue número uno del ranking WTA, habló de sus impresiones sobre el joven español Carlos Alcaraz, flamante campeón del Mutua Madrid Open 2022, destacando su juego por encima del de Rafael Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer, tres de los tenistas más grandes de la historia.

Últimamente las comparaciones entre Alcaraz y Nadal están a la orden del día, hasta el punto que el mallorquín pidió que disfrutaran del juego de ambos y dejaran de hacer este tipo de declaraciones. La ex tenista belga Justine Henin ha ido más allá y ha comparado al murciano con otras dos grandes leyendas del tenis actual como Novak Djokovic, al que Alcaraz eliminó en semifinales en Madrid, y también con Roger Federer.

La belga destacó en una entrevista para el medio Le Soir la admiración que tiene hacia el número 6 del ranking masculino y se mostró asombrada por la madurez de Carlos: «Hay muchas cosas que me impresionan de él. ¡Tiene 19 años pero muestra una madurez increíble! También es increíble su velocidad de aprendizaje. Día a día ves que va evolucionando su tenis, esos pequeños errores que comete, y está progresando rápidamente. Las comparaciones son tentadoras, pero empezar a hablar de que batirá récords en Grand Slam ahora es un poco relevante, está empezando».

«Ha empezado con una base muy buena. A nivel de juego, Carlos Alcaraz me parece más completo que Nadal, Federer o Djokovic. Me parece una buena mezcla de los tres. La comparación con Nadal en términos de tenis no merece la pena. Ambos han sido muy precoces», añadió la belga en relación con el juego del pupilo de Ferrero.

Justine Henin estuvo en activo en las pistas de tenis entre 1999 y 2011, ganando el Open de Australia en 2004; Roland Garros en 2003, 2005, 2006 y 2007; Open de Estados Unidos en 2003 y 2007, y fue finalista en Wimbledon en dos ocasiones (2001 y 2006). En los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 consiguió el oro en categoría individual. Se retiró a principios de 2011, con tan solo 25 años, tras arrastrar molestias en el codo de las que no se pudo recuperar.

La gran lucha en Roland Garros

El segundo Grand Slam de la temporada está a la vuelta de la esquina, y Alcaraz intentará en Roland Garros dar la machada final y consagrarse como uno de los tenistas de la temporada en territorio francés. Las dudas recaen sobre Rafa Nadal, al que tras el torneo de Roma, se le vio visiblemente cojo y con molestias en su pie tras su partido de octavos de final ante el ruso Denis Shapovalov. Djokovic llega lanzado a París tras conseguir el título en la capital de Italia mientras que Roger Federer continúa de baja por lesión.