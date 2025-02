El juez no se creyó el relato de las coacciones de Rubiales y su entorno contra Jenni Hermoso

El juez José Manuel Fernández-Prieto absolvió de un delito de coacciones a Luis Rubiales y a su cúpula más cercana en el caso del beso a Jenni Hermoso. La Fiscalía había pedido año y medio de cárcel para el ex presidente de la Federación, además del ex seleccionador femenino Jorge Vilda, el ex director de Fútbol de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera. Las peticiones de Marta Durántez y el Ministerio Público han quedado en nada.

Muy sonadas fueron las reprimendas del juez Fernández-Prieto durante el juicio a Rubiales y sus colaboradores por las agresivas preguntas que formuló Durántez. El relato de que la jefa de prensa de la selección femenina Patricia Pérez fue presionada por un grupo de personas en el despacho de Rubiales para que hiciese un informe contra Jenni Hermoso ha quedado totalmente desacreditado en la sentencia.

Ni Rubiales, ni Vilda, ni Luque ni Rivera cometieron delito alguno por intentar hablar con la jugadora para arreglar la situación que se generó por el beso. El juez considera lógico el comportamiento del ex presidente de la Federación y sus colaboradores más cercanos descartando que se ejerciese violencia, intimidación o presiones sobre Jenni Hermoso y sus amistades más cercanas.

Hay que recordar que en la Audiencia de San Fernando de Henares han comparecido jugadoras como Alexia Putellas, Misa Rodríguez o Irene Paredes para dar su versión de cómo vieron a su compañera Jenni Hermoso. Todas ellas respondieron a las preguntas de un ministerio fiscal que quiso hacer ver que la celebración del Mundial quedó empañada por las presiones a las que fue sometida su compañera.

La realidad es que el juez no aprecia que se cometiese ningún delito de coacciones por parte de Rubiales y sus colaboradores y por este motivo ha decidido dejar en nada una petición de Marta Durántez de 18 meses de prisión para cada uno de los cuatro imputados. Ahora la sentencia del Juzgado Central Penal se puede recurrir ante la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

La sentencia contra Rubiales

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 18 meses de multa con cuota de 20 euros al dia (10.800 euros) por un delito de agresión sexual al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del pasado mundial celebrado en agosto en Sidney (Australia).

El fallo prohíbe a Rubiales Acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. En su sentencia, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto absuelve del delito de coacciones a Rubiales y a los otros tres acusados en este procedimiento: el ex seleccionador femenino Jorge Vilda, el ex director de Fútbol de la sección masculina Albert Luque y el que fuera responsable de marketing de la Federación Rubén Rivera.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado una condena total de 2 años y 6 meses de cárcel para Rubiales, de los cuales un año era por el delito de agresión sexual y otro año y medio por las coacciones. Por este último tipo penal, la representante del Ministerio Público había pedido la pena de 1 año y 6 meses para los otros tres acusados.