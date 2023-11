Juegan Griezmann, Nahuel, De Paul y Giménez: el Atlético tiembla

El Atlético tiembla: en la última jornada del parón de selecciones juegan Griezmann, Nahuel, De Paul y Giménez, cuatro de sus grandes estrellas. En plena epidemia de lesiones, con hasta 22 futbolistas fuera de combate, entre ellos los madridistas Camavinga y Vinicius y el azulgrana Gavi, el club asiste con evidente temor a encuentros que podrían dejarle sin alguno de sus titulares. De momento ha eludido las bajas, pero queda un último acto: el más peligroso de todos.

Antoine Griezmann, el jugador franquicia del Atlético, será el primero en intervenir. Lo hará a las 20.45 hora española en Atenas ante Grecia. No hay nada en juego ya que Francia es campeona de grupo y Grecia participará en la repesca formando parte del Grupo C junto a Georgia, Kazajistán y Luxemburgo. Eso sí, los de Deschamps, que vienen de marcarle 14 goles a Gibraltar, intentarán conseguir la victoria para acabar la fase de clasificación con un pleno. No se han dejado ni un solo punto en el camino hasta ahora.

Griezmann es indiscutible para Francia y será seguro titular porque está protagonizando un récord histórico de partidos consecutivos en el once inicial con les bleus. Lleva ya 82 y hoy sumará el 83 en Atenas. Otra cosa por supuesto es que Deschamps le dé descanso en la segunda parte, pero de entrada habrá que asumir el riesgo de que pueda sucederle algo al más insustituible de los mosqueteros de Simeone. No se entiende un Atlético sin Griezmann, de ahí la preocupación que genera el choque en tierras helenas.

Ya por la noche, de madrugada de hecho, ración doble. A las 00.30 horas ya del miércoles Uruguay, con Giménez en sus filas, se enfrenta a Bolivia en Montevideo. En teoría es un partido cómodo para los charrúas, que vienen de ganar en Buenos Aires a una Argentina que se vio sorprendida en la cancha de Boca y que tratará de hacer la machada ante Brasil. Será a la una y media de la madrugada en Maracaná y por supuesto tanto Nahuel como De Paul serán titulares con el campeón del mundo.

Si no hay novedades Griezmann regresará el miércoles, mientras que Giménez, De Paul y Nahuel no lo harán hasta bien entrado el jueves. El Atlético juega el sábado ante el Mallorca, por lo que es previsible que ni el uruguayo ni los argentinos vayan a ser titulares. Eso, por supuesto, si todos vuelven sanos y salvos, que la gran preocupación del club en estos momentos.