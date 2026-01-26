Jota Jordi estalla contra Óscar Puente y los políticos: «¡Os podéis ir a la mierda, qué poca vergüenza!»

Jota Jordi, colaborador de El Chiringuito, ha explotado contra «los políticos» por los problemas que está habiendo en las infraestructuras ferroviarias españolas, lo que está obligando a bajar la velocidad en la alta velocidad en algunos tramos. El periodista deportivo, que viaja de forma habitual de Madrid y Barcelona, ha rajado por este motivo.

«Esto no va ni de Barça ni de Madrid», empieza Jota Jordi en un vídeo que ha compartido en las redes sociales y que acumula muchas reacciones. «Acabo de llegar a la estación de Sants, han retrasado el tren, no se sabe ni cuando va a salir ni cuando va a llegar por lo cual no puedo llegar a trabajar como le pasa a miles de personas cada día que no pueden ir a trabajar o ver familiares enfermos», comenta el colaborador del programa que presenta Josep Pedrerol. «Y todo lo que supone que las infraestructuras no funcionen», añade.

Tras esa introducción, Jota Jordi señala directamente «a los políticos mientras os peleáis entre vosotros para buscar votos, los de derecha o los de izquierda, ¡os podéis ir todos a la mierda!». El catalán ha explicado que coge «entre 16 o 20 ‘aves’ al mes y ahora os habéis dado cuenta ahora después del accidente, después de varios muertos, de que las vías no están bien y ahora van más lentos. Ahora».

«En los últimos tres años cuando se movía el tren no. A jugar con la salud de la gente os vais a vuestra casa. No teníamos que votar a nadie. Os podéis ir a la mierda. Qué poca vergüenza», finaliza Jota Jordi en un vídeo grabado que ha sido muy compartido en las redes sociales.