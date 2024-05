Jorge Martín: «Estar en la pelea con Márquez y Bagnaia ya es increíble»

Jorge Martín terminó segundo en el GP de Cataluña de MotoGP y se marcha de Montmeló con 39 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, segundo, uno más de los que tenía al llegar aquí. El piloto de San Sebastián de los Reyes se mostró satisfecho con el resultado pese a la victoria del italiano y señaló que «estar en la pelea con Márquez y Bagnaia ya es increíble». Los tres copan las tres primeras posiciones de la clasificación del Mundial de MotoGP.

«No sabemos quién ganará, pero estar en la pelea con ellos ya es increíble. Seguimos líderes, no es algo que me obsesione, pero estoy contento», señaló Martinator. Sobre si es Mundial a tres, el 89 dijo que «llevamos desde Qatar siendo nosotros. Hay otros pilotos que pueden alterar el juego, porque hay pilotos que tienen potencial de ganar alguna carrera, eso está clarísimo. Y los va a haber. Habrá pilotos que ganen carreras que no seamos nosotros tres, creo, pero, luego, un día te ganan, otro están el décimo… y ahí es nuestro punto de fuerza, ser constantes cada fin de semana. Es muy importante ver dónde son ellos más fuertes para pelear y mejorar».

Respecto a si iba con la calculadora pensando en la clasificación, cuando le adelantó Pecco, dijo: «No era calculadora. Simplemente, no tenía más. Hemos hecho una gran carrera, he cogido muchos riesgos en la primera curva, me he ido por el piano, he conseguido adelantar a tres pilotos ahí y para eso hay que coger muchos riesgos. Cometimos un error en la Q2 saliendo séptimos, hay que mejorar, porque todo se vuelve más complicado, pero he conseguido liderar, he tenido que adelantar a todos los pilotos para liderar y ahí también cogí riesgos. No pienso que esté con la calculadora, estoy intentando hacerlo lo mejor posible, un segundo puesto sabe muy bien».

«Estoy haciendo un gran año. Tuvimos el error de Jerez, pero estoy siempre en los primeros puestos. Todos los domingos he estado peleando por victorias o podios, así que estoy muy feliz, estoy disfrutando mucho el momento. Desde Le Mans, cambié un poco el chip, intentar disfrutar más el momento, intentar pasármelo bien los fines de semana en todo momento y creo que está siendo la clave. A seguir con esta línea», aseguró Jorge Martín sobre su buen inicio y la importante ventaja que tiene en el Mundial.

Jorge Martín se va con buen sabor de boca

Martín resumió así la carrera: «Muy buen sabor de boca, sobre todo, el haber mejorado tanto de ayer a hoy. Ayer nuestra posición real era un séptimo y hoy hemos hecho segundos, peleando por la victoria hasta que faltaban cinco vueltas. Estoy muy contento por ese cambio de estilo que he podido hacer de ayer a hoy. Me he centrado mucho en cambiar ese estilo de pilotaje y lo he conseguido. Esto, a nivel psicológico, me ayuda a confiar más en mí, en mi estilo. Es una pena que he tenido que usar un pelín más la goma para mantener esa primera posición, porque luego no tenía nada para pelear con Pecco».

Al ser preguntado qué le faltó para luchar por la victoria con Bagnaia, explicó: «Está claro que al tener a Pedro Acosta tan cerca, con la blanda él tenía algo más en ese momento y he tenido que usar mucho la goma para mantener la primera posición. Cuando me ha pasado Pecco, pensaba que podría luchar, pero en nada ya se me ha escapado y no tenía sentido jugármela más de lo que me la había jugado ya. Saliendo de séptimo, acabar segundo, una buena remontada y un buen resultado».

Jorge Martín desveló que hizo un cambio en el pilotaje respecto a la sprint: «Hemos hecho una cosilla en la moto que me ha ayudado, para girar algo más, pero creo que con la moto de ayer hubiese sido el mismo resultado. Siempre es un compromiso: he perdido un poco en frenadas, pero he ganado girando. Hoy era mucho de gestión, había que no abrir gas. Hoy ganaba el que menos gas abría. Y, al final, ése ha sido Pecco. La experiencia, año a año, me va ayudando, pero está claro que ellos tienen más que yo. Estoy en ello».

Adelantamiento de Pecco

Sobre el adelantamiento de Bagnaia en la curva cinco, comentó: «Le tenía a 0.4 al inicio de la vuelta y sí que me he ido un pelín largo en la 1, porque me dije: ‘Voy a intentar aguantarle’. Pero, claro, me ha recuperado todo en ese momento y he salido rápido de la 4, pero está claro que él en la 5 tenía algo más. Aparte, como se cayó ayer, no he querido poner mucha pega porque no quería jugárnosla a una caída los dos. Eso hubiese sido un desastre. Ahí o en otro sitio, me hubiese pasado igual, tenía más que yo y lo ha demostrado».

Por último, el español habló sobre el decorado especial del mono y la moto: «Había una cierta presión, sobre todo en las primeras vueltas. Ni en el warm up hemos utilizado la moto, no queríamos rascarla. En la vuelta de formación, se me ha ido de delante y dije: ‘Uhhh, que la lías’. Entonces, habría tenido que salir con la moto con la otra decoración. Estoy contento de honrar a las madres, en un día como hoy, con este diseño especial que ha hecho Miguel Caravaca, que creo que es algo único, que no se ha hecho nunca. Es una galería de arte y poder llevarlo al podio, también es para él, después de todo el esfuerzo que lleva, es más reconocido».