Joaquín Sánchez se merecía una noche así y retirada, en el caso que se confirme, con un título. El andaluz amplió su leyenda en la noche del sábado en La Cartuja y con la Copa en la mano, volvió a aplazar la decisión sobre su retirada. En plena celebración abrió la puerta a seguir un año más pero después en sala de prensa la volvió a cerrar. Es la gran decisión de Joaquín y parece que no llegará hasta que concluya la Liga Santander.

«Cómo me voy a retirar ahora que empezamos a ganar». Estas declaraciones de Joaquín a pie de campo tras la consecución del título fueron un canto a la esperanza para los aficionados del Betis y por ello se le cuestionó en la primera pregunta en rueda de prensa. «Ahora quiero disfrutar el momento y ya hablaremos a final de temporada», afirmó ante los medios de comunicación un Joaquín que no quiso confirmar su renovación. «Este es que quiere que me quede», dijo mientras Borja Iglesias le golpeaba con gestos cómplices.

Ya en la previa dejó claro que lo que sucediera en la final de la Copa del Rey no influiría en su decisión y esto hace indicar que aún le sigue dando vueltas a la cabeza. Visto su poca influencia en el equipo, el de El Puerto confirmó su retirada el pasado mes de noviembre en El Hormiguero pero la insistencia de Pellegrini, compañeros, familia y amigos están haciendo dudar a la leyenda que el próximo mes de julio cumplirá 41 años.

Broche de oro a la carrera

Joaquín regresó al Betis con el objetivo de poder levantar un título y una vez cumplida su promesa, no puede haber mejor epitafio a una carrera de vino y rosas. Mientras sigue meditando su gran decisión, el extremo sigue devastando estadísticas en la cuarentena. Nunca un jugador había disputado una final de Copa del Rey con 40 años, por ejemplo. Y Joaquín sigue siendo decisivo. Por ello todo su círculo cercano, que aunque respetan su decisión, siguen con la ilusión de que pueda seguir un año más. Quizá la palabras del jugador a la COPE tras ganar el título puedan abrir algo de luz a su decisión. Todo el mundo espera un «sí».