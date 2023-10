Joao Félix tira otro dardo al Atlético: «La diferencia con el Barcelona se puede ver en todo»

Joao Félix habló ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo de la segunda jornada de la Champions League que enfrenta a Oporto y Barcelona en Do Dragao. El delantero portugués volvió a tirar un dardo al Atlético de Madrid tras dejar claro que la diferencia con respecto al Barcelona «se puede ver en todo».

«Como he dicho varias veces, la diferencia se puede ver en todo, en el equipo, el club, la forma de jugar. No quiere decir que Atlético juegue mal. Me adapto mejor a como juega el Barcelona. Necesitaba cambiar de aires. Estoy feliz y mi familia está bien. Es lo más importante», afirmó un Joao Félix sobre el Atlético que ya anotó dos goles en el debut del Barcelona en Champions League contra el Amberes.

Sobre su regreso a Portugal, Joao Félix afirmó que: «Mi sueño es meter gol en todos los partidos, sea en Dragao o Camp Nou. Puede que sea especial por ser un equipo portugués, pero es un partido más que vamos a intentar ganar». «Sabemos como son los equipos que entrenan Sergio. Tenemos que hacer nuestro partido y vamos a hacerlo todo para ganar», dijo.

A parte del Atlético, Joao Félix también se mojó sobre su posible suplencia en el partido de este miércoles, donde Xavi Hernández podría apostar por las rotaciones. Aunque todo hace indicar que el luso no será el sacrificado, el delantero no puso problemas para quedarse en el banquillo. «Estoy preparado. Soy uno más de la plantilla. Si el míster cree que debo ser suplente lo debo tomar de la mejor manera», sentenció.

Joao Félix y su amor por el Barcelona

Joao Félix se volvió a acordar del Atlético en rueda de prensa dejando claro que esta es una temporada más aunque las otras fueron peor. «Me preocupo de jugar y ser feliz, intentando hacerlo lo mejor. Es una temporada más, como las demás, aunque las cosas no salieron. Es una temporada más», dijo.

Joao Félix también dejó claro cual es el futbolista que más le ha sorprendido en sus primeros partidos en el Barcelona. «El que me ha sorprendido más es Frenkie, ya lo conocía de la tele, pero en persona tienes otra perspectiva de su juego y control. Lewa todos conocen que es un goleador, es un delantero increíble», dijo.

Para finalizar, Joao Félix quiso destacar la importancia del partido contra el Oporto, al que catalogó como el rival más difícil del grupo. «Nos toca el más difícil del grupo. Vamos paso a paso. Queremos meter al Barça entre los candidatos», dijo antes de dejar claro que: «La derrota es peor porque tendrán más ganas de ganar. Conocemos al Oporto. Cuando pierden un partido quieren dar lo máximo en el siguiente partido».

Xavi habla de Joao Félix en el Barcelona

Xavi Hernández también quiso hablar en rueda de prensa sobre las primeras actuaciones de Joao Félix en el Barcelona. «El resumen es que está contento, feliz, le beneficia una posición donde potenciar su talento, mira por el equipo, y sale todo su talento. Es solidario, generoso y por eso le están saliendo las cosas», dijo el entrenador.