Joao Félix: «El Barcelona es el equipo grande de España»

El futuro de Joao Félix en el Barcelona es una incógnita. El jugador ha reconocido que está contento y le gustaría seguir en el club azulgrana, «el equipo grande de España» en su opinión, pero no depende de él ya que tiene contrato con el Atlético hasta el 2029. Justo antes de anunciarse su cesión al conjunto catalán el pasado verano, el atacante portugués renovó por dos temporadas y los colchoneros no están dispuestos a dejarle salir a cualquier precio.

El Atlético desembolsó más de 120 millones de euros por el jugador en su día y pretende recuperar parte de la inversión realizada. «Veremos qué pasa el año que viene, mi familia está contenta y estoy contento. Me gustaría quedarme, pero no depende de mí», afirmó. El internacional portugués explicó también cómo se produjo su fichaje por el Barcelona y desveló que se realizó todo el último día: «El fichaje por el Barça fue el último día, no había nada planeado», comenzó diciendo.

«Tuve que ir por la mañana al estadio para desbloquear temas contractuales que tenía que renunciar. O renunciaba o no me dejaban venir al Barça», añadió. El jugador no ha terminado de hacerse un hueco en el once titular, pero se ha convertido en uno de los revulsivos de Xavi saliendo desde el banquillo. De hecho, el luso le reclamó entre risas más minutos al técnico. No obstante, Joao Félix afirmó que está contento y aunque señaló que no quería «comparar clubes», terminó diciendo que «el Barcelona es el equipo grande de España».

«No quiero comparar clubes, no quiero polémicas, aunque ya me da igual. Cuando estuve en Portugal también se habla mucho del Benfica y venía preparado de que cualquier cosa que siga se habla o se quita de contexto. Es el equipo grande de España», aseguró el delantero luso en una entrevista con Jijantes en referencia al Barcelona.

Joao Félix pide la continuidad de Xavi

Otra de las cuestiones a tratar fue la marcha de Xavi Hernández. El ex del Atlético apostó por la continuidad del técnico y reconoció que fue un choque cuando les comunicó que no seguiría entrenando al Barça la próxima temporada: «Es un choque, no es fácil, no lo esperábamos y no era una cosa muy normal. Nos pilló de sorpresa».

«La buena racha que tenemos la gente dice que es desde el anuncio de Xavi, pero seguimos con las mismas ideas, entrenos, jugando igual… es el fútbol. Antes nos marcaban gol en cada remate, otras chutan y no marcan, pero así es el fútbol… No por decir Xavi que se iba hemos tenido más ganas, son cosas del fútbol», añadió sobre el gran momento que atraviesan desde que el de Terrasa comunicó su marcha tras aquella dura derrota en Villarreal.

Respecto a la continuidad de Xavi, Joao le pidió que reconsiderara su decisión: «Me gustaría que Xavi reconsiderara su situación. Tiene grandes ideas y es un entrenador muy joven. La gente en Barcelona lo quiere mucho». Al luso, igual que a otros miembros del vestuario, también le pilló por sorpresa y le gustaría que cambiara de opinión.