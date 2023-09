Mir carga contra Honda: «Esto es inaceptable»

Joan Mir se ha mostrado muy cabreado con Honda por lo que ha sucedido este sábado en el GP de Cataluña de MotoGP. El piloto mallorquín acabó último a casi 20 segundos de Aleix Espargaró. El balear estaba muy enfadado y no sabía ni cómo explicar esta situación que está viviendo, ya que desveló que estaba perdiendo aceleración con Nakagami y Lecuona, que llevan la misma moto que él, y «esto es inaceptable».

Su cara lo dice todo…

«Es complicado venir aquí y explicaros, el día que he tenido las peores sensaciones encima de una moto de mi vida, el hecho de que hable y os explique. No tengo muchas ganas de hablar y tampoco de mucho más. Ha sido una carrera terrorífica donde la putada es que estaba pilotando bien. Esa es la única putada. Estaba perdiendo aceleración incluso con las mismas motos, con los otros que llevaban la misma moto que yo. Una cosa es sufrir y la otra es esto. Esto no es aceptable. Estoy en un momento que creo que hay que entender cosas en el box, entender qué está pasando. A partir de aquí hay que buscar soluciones para el domingo».

¿Le han dado una explicación?

«No, porque he entrado en el box para quitarme el casco y me he ido a mi camión».

Los problemas de la moto

«Una cosa es que derrape con las otras fábricas y otra cosa es que pierdas aceleración con las mismas motos. Esto no lo voy a acabar de entender».

¿Es un problema mecánico o electrónico?

«Todo viene por un tema mecánico. La electrónica lo que hace es que camufla muchas veces esto y te salta el control de tracción. Tú dices: ‘¿Por qué me está saltando el control de tracción?’ Es porque no tienes agarre mecánico. Ves que la moto que la moto está patinando, el control de tracción apaga la moto y no avanzas. Los comentarios que estoy dando y toda la evolución en esta carrera no ha servido. No hemos ido por el camino adecuado».

¿Está enfadado?

«Sí, lo estoy».

¿Momento más frustrante de su carrera?

«No, he tenido peores».