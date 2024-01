Mike Krack, director deportivo de Aston Martin, se ha mostrado muy optimista con Fernando Alonso y el equipo de cara al 2024. Tras el salto de calidad dado la pasada temporada, los verdes confían en mejorar todavía más el coche para este curso y poder dar otro salto que les permita estar arriba todo el año. El jefe del equipo británico se deshizo en elogios hacia el asturiano y su liderazgo, y asegura que gracias a eso «ahora tenemos un equipo mucho mejor que hace 12 meses».

El luxemburgués comparó el fichaje de Fernando Alonso con el de Vettel y aseguró que el español, a diferencia del alemán, vio el proyecto como un nuevo reto: «Mientras que Vettel estaba en las últimas, Fernando Alonso vio el proyecto de Aston Martin como otro desafío». «Muchos pilotos van a equipos más pequeños e intentan hacer lo que pueden hasta el final de su carrera. Esto no es lo que hemos visto con Fernando», agregó.

Alonso se ha convertido en un líder dentro de Aston Martin y sus buenos resultados han permitido al equipo crecer e ir para arriba: «Ese liderazgo ha afectado al equipo, lo ha impulsado y ahora tenemos un equipo mucho mejor que hace 12 meses», señaló Krack en declaraciones a Speedcafe para luego añadir que «creo que Fernando se siente muy cómodo en este equipo porque siente la confianza que tenemos y nadie duda nunca cuando hace algo, y eso funciona en ambos sentidos».

Aston Martin ha fichado recientemente a un nuevo ingeniero de Red Bull, Andor Hegedus, que se incorpora al equipo como nuevo diseñador de proyectos senior. Es el tercer ingeniero que llega al equipo de Silverstone procedente del Milton Keynes tras Dan Fallows y Thijs van Rees, que ya se incorporaron el pasado curso.

Krack repasa el 2023 de Aston Martin

Krack también habló en Autosport sobre la montaña rusa que vivieron el curso pasado tras el buen inicio con los podios de Fernando Alonso, y el bajón a mitad de temporada tras las mejoras de Mercedes, Ferrari y McLaren: «A principios de año, cuando teníamos estos buenos resultados, siempre levantaba el dedo y decía: ‘Tendremos tiempos más difíciles’. Y, desafortunadamente, llegaron mucho más rápido de lo que queríamos».

Respecto al argumento de que les afectó el cambio de sede en verano de manera decisiva, el luxemburgués fue muy claro: «No soy el tipo de persona que busca excusas. Sabíamos antes que nos mudaríamos (de la fábrica antigua a la nueva). Sabíamos antes que nos estábamos expandiendo. Sabíamos antes que todavía estábamos creciendo. Entonces, si sabes eso de antemano, puedes planificar todas estas cosas y no deberías usarlo como excusa: es demasiado fácil».

«Cuando empezamos la temporada estábamos seguros de que habíamos dado un buen paso adelante. Y nos sorprendió que otros estuvieran en problemas», comenzó diciendo el Team Principal de Aston Martin sobre el gran inicio de año de los verdes. «Pero luego la competencia empezó a mejorar y nosotros no logramos esa mejora. También tuvimos nuestras actualizaciones, pero nunca dimos pasos tan grandes con nuestras actualizaciones como lo hizo nuestra competencia. Esto dio lugar a que otros se interpusieran en nuestro camino», agregó.

No obstante, el dirigente señaló que la diferencia con Red Bull no varió pese al bajón de Aston Martin: «Así que la diferencia con el coche más rápido, que es el objetivo primordial, no ha cambiado mucho a lo largo de la temporada. La diferencia es que ahora hay tres o cuatro equipos diferentes de por medio, mientras que al principio no había ninguno, ¿sabes?». «Así que la cuestión es básicamente: ¿qué ha hecho la competencia y qué no hemos hecho nosotros?», señaló el director deportivo.

«Honestamente, tenemos que alejarnos un poco, mirar a un período de tres o cuatro años, en lugar de carrera a carrera o temporada a temporada», explicó Krack que señala que si no mejoran los resultados del pasado curso los seguidores lo verán como un fracaso: «Si este año no terminamos en una posición más alta que el pasado, la gente lo verá como un fracaso. Creo que hay que relativizarlos un poco más, pero la naturaleza del negocio es la posición en el campeonato».