Aston Martin ficha a otro ingeniero estrella de Red Bull para Fernando Alonso

Aston Martin sigue dando pasos hacia adelante en busca de darle a Fernando Alonso un coche ganador, y han fichado a otro ingeniero procedente de Red Bull. Andor Hegedus, hasta ahora ingeniero de diseño de proyectos de Red Bull, se ha unido a los verdes como nuevo diseñador de proyectos senior. El equipo británico apuesta fuerte para el 2024 con la intención de dar otro salto que les permita acercarse a los de Milton Keynes.

«Iré de verde para el próximo capítulo. ¡Estoy contento de compartir que he empezado una nueva posición como diseñador de proyectos senior en Aston Martin F1 Team! Gracias a todos por los mensajes de apoyo y amables», publicó Hegedus en sus redes sociales tras hacerse oficial su desembarco en los de Silverstone. De esta manera, Hegedus se convierte en el tercer ingeniero que pesca Aston Martin en Red Bull tras Thijs van Rees, jefe de aerodinámica, y Dan Fallows, director técnico del equipo británico.

Andor Hegedus has left his position as Project Design Engineer at Red Bull Racing after 9 years and joined Aston Martin F1 Team as a Senior Project Designer.

Responsible for planning, managing and designing Pit Stop Equipment and Pit Gear projects. pic.twitter.com/R6jwKFMIE8

