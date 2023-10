Jaume Masiá gana en Japón y se pone líder de Moto3

Jaume Masiá ha conseguido una victoria de prestigio en el GP de Japón de MotoGP en la categoría de Moto3 y ya es líder del Mundial en solitario, por delante de Ayumu Sasaki y Dani Holgado, que baja hasta la tercera plaza. El de Algemesí no empezó bien la carrera y cayó hasta la quinta posición tras una mala salida. Las dos KTM de Deniz Öncü y Holgado le superaron para ponerse al frente del grupo de cabeza.

Dani firmó una de sus mejores salidas de la temporada. El alicantino partía desde la sexta posición y se situó segundo en el primer giro, por delante de Jaume y Ayumu. El escenario cambiaba por completo, ya que esto no le permitía a Masiá escaparse como tenía planeado. En un primer momento, las dos KTM cogieron unos metros de distancia aprovechando que el valenciano se encontraba algo retrasado.

En cuanto el piloto del Leopard vio que Öncü y Holgado se podían ir puso la directa y adelantó a Nepa. Primero pasó a Sasaki para recuperar la cuarta plaza y luego, Masiá, atacó al italiano para irse a por las dos KTM. El japonés siguió su rueda y adelantó al piloto del Angelus MTA Team al instante. Poco a poco, los dos primeros del Mundial iban dejando atrás al grupo de Nepa y Ortolá y se acercaban a Dani y a Deniz. Al poco de llegar, el español y el japonés superaron a Holgado, aunque luego el alicantino le devolvió el adelantamiento al nipón.

A falta de 12 vueltas para el final, Jaume Masiá, pasó al piloto otomano y tomó la cabeza de la carrera en Motegi. A partir de ahí, el piloto del Leopard siguió el guión de India y se volvió a escapar en solitario demostrando que a día de hoy es el piloto más fuerte de la categoría y ganó saliendo desde la pole. Tras ver la jugada del piloto de Algemesí, Holgado puso el turbo y pasó a Sasaki y Öncü de una tacada a falta de siete vueltas para el final.

Pero el japonés reaccionó en las eses y las aguas volvieron a su cauce. Esta pelea provocó que Masiá abriera algo de hueco con sus perseguidores y la distancia se fuera a casi un segundo. Poco después, Öncü se iba al suelo y dejaba a Sasaki y Holgado solos en su persecución al piloto de Algemesí. El japonés tiró del español para intentar reducir las distancias con el del Leopard, pero éste respondía bien y recuperaba la distancia.

Al final, todo se quedó como estaba con victoria y liderato del campeonato para Jaume Masiá con Sasaki segundo y Holgado tercero. El piloto valenciano suma tres victorias en lo que va de temporada, Países Bajos, India y Japón, con un total de nueve en su trayectoria deportiva en el mundial, en el que ahora es líder en solitario con 199 puntos, seis más que el japonés Ayumu Sasaki, que batió en la misma línea de meta al español Daniel Holgado por 56 milésimas de segundo, ahora tercero con 190 puntos.

