Iturralde responde con insultos a la exclusiva de OKDIARIO: «Prensa de mierda»

Eduardo Iturralde González rompió su silencio tras la exclusiva de OKDIARIO del pasado viernes, donde este periódico desvelaba que el ex árbitro español fue invitado a comer y a cenar por José María Enríquez Negreira junto a todo su equipo arbitral el día antes del Clásico que ganó el Barcelona por 5-0 al Real Madrid en 2010.

Iturralde rompió su silencio sin dar explicaciones de por qué cenó con Enríquez Negreira el día antes del Clásico del 5-0 en el Camp Nou en 2010, ni por qué declaró ante la Guardia Civil que no recordaba haber cenado con el propio Negreira, cuando sí que lo hizo. El ex árbitro español se dedicó, en cambio, a insultar a la prensa española en repetidas ocasiones: «prensa de mierda».

Eduardo Iturralde González comenzó su intervención en Carrusel Deportivo bastante nervioso y moviendo sus manos sin parar antes de empezar a hablar: «En primero lugar, quiero decir que no tengo nada preparado, porque cuando tienes algo preparado es porque algo escondes. La Guardia Civil no podrá demostrar nada. Es imposible que un árbitro se haya dejado comprar para dirigir un partido. Pongo la mano en el fuego por todos. Desde febrero solamente tenemos constatado que ha sido la Agencia Tributaria la que tiene recogido que había unas facturas mal hechas».

Tras esa primera intervención, empezó a atacar a la prensa en general tras la exclusiva de OKDIARIO, sin mencionar el nombre de este periódico: «Tenemos una prensa amarilla y rosa en España. Se titulan cosas que no tienen ninguna trascendencia y llaman a decir que es una locura. El hijo de Negreira era parte del cuerpo directivo de la España que ganó la Eurocopa. Y estaba en nómina del CTA. Mis declaraciones no son contradictorias. Lo que dice Jon Núñez es que el hijo sí le llevó al Camp Nou seis o siete veces. A mí ninguna».

Los ataques de Iturralde

«Conmigo, como han querido hacer creer algunos medios, el hijo de Negreira no me ha llevado. No he cruzado palabra con él. Eso no es ningún delito. La gente puede estar tranquila porque en España no se ha comprado ningún árbitro. La prensa amarilla no podrá demostrar nada. Son anécdotas y no pruebas lo que digo ante la Guardia Civil. La mayoría de los árbitros han dicho que Negreira no influyó en ningún resultado», afirmaba Iturralde, echando balones fuera, y sin dar explicaciones sobre lo que desveló OKDIARIO.

Tras eso, atacó con más dureza si cabe a la prensa: «La mierda de prensa amarilla es mucho más grave que el caso Negreira. Hay un montón de periodistas sensacionalistas en este país que están haciendo mucho daño al fútbol español. Quieren hacer trasladar a la gente que hubo compra de partidos. Y no lo van a poder demostrar. Pongo la mano en el fuego por todos los árbitros.

«Estuve tres horas y media declarando. Tuve que parar tres o cuatro veces el interrogatorio. Estábamos en una habitación de cuatro metros cuadrados. Me dijeron que daba gusto hablar conmigo. No tenemos nada que esconder», culminó Iturralde sin dar explicaciones de por qué cenó con Negreira antes del Clásico del 5-0 de 2010 y por qué en su declaración dijo que no lo recordaba.

Iturralde señalado

José María Enríquez Negreira invitó a comer y a cenar a Iturralde González y a su equipo arbitral al completo el día anterior a pitar el Clásico en el que el Barcelona ganó 5-0 al Real Madrid. Así se desprende de la declaración ante la Guardia Civil de su árbitro asistente en aquel encuentro, el colegiado Jon Núñez Fernández, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En ella, afirma que el que fuera número dos del Comité Técnico de Árbitros, y que entonces estaba a sueldo del Barça, les llevó al restaurante de su pareja. Por su parte, Iturralde señaló en su testificación no recordar esos hechos.