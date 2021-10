«No tengo noticias de las críticas porque no leo, no os escucho… Así que para mí es la misma lista de siempre. Me genera lo mismo. Confío en lo que traigo», aseguraba Luis Enrique durante la rueda de prensa previa al duelo que medirá a Italia y España en Milán. A continuación, Sergio Busquets tomaba la palabra y mantenía el discurso de su entrenador: «Generalmente ni leo ni escucho nada. A veces leo cosas porque me interesa el fútbol en general y a veces se me cuela algo. En general, poco». Dos mensajes muy parecidos que no terminan de ser totalmente verdad.

Es obvio que tanto Luis Enrique como Sergio Busquets saben mucho de lo que se ha dicho y escrito desde que el pasado jueves se diese a conocer la lista de convocados de la selección española para la Liga de las Naciones. También lo sabe Gavi, Eric García o Sergi Roberto. Los futbolistas y el seleccionador son personas normales que están conectadas al mundo y de alguna manera u otra les llega el sentir de la prensa y de los aficionados. Otra cosa es como esta Selección va a intentar canalizar estos mensajes.

España vuele a vivir en los días previos a este torneo una película que ya vieron hace unos meses con la llegada de la Eurocopa. Cuando se dio a conocer aquella convocatoria las críticas fueron notables y el grupo se unió para recoger el lado positivo de tanto ataque. El resultado ya es de sobra conocidos por todos: semifinalistas y la sensación de que con un poco de suerte podrían haber llegado más lejos.

Ahora, con la Liga de las Naciones el proceso se repite. “Queremos callar bocas”, trasladan desde un vestuario de la selección española que ya se ha unido para afrontar una fase final que se han ganado gracias a su buen hacer en la primera ronda. El equipo está unido y mentalizado en que pueden hacer grandes cosas. Nadie sabe si ante Italia ganarán o perderán, pero lo que quiere demostrar una vez más este grupo es que está preparado para competir con los mejores. Luis Enrique, su cuerpo técnico, los jugadores y Joaquín Valdés, psicólogo de la Selección, que tiene un papel importante en todo esto, están seguros de que pueden hacer grandes cosas, aunque España, siempre dura con su país, sea la que menos confía en un grupo que hace tres meses caía de pie en las semifinales de la Eurocopa.