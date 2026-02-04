Investigan la muerte del surfista Lucas Encina a los 24 años

Chile está de luto, y el mundo del surf en general. Lucas Encina, destacado surfista de 24 años internacional con su país, perdió la vida en un accidente de motocicleta. El joven deportista perdió el control del vehículo por razones que las fuerzas de seguridad todavía investigan y acabó muriendo en el acto. El surfista circulaba por la zona cuando se produjo el fatal accidente. Su cuerpo quedó tendido en la carretera, en una escena que conmocionó a los primeros testigos. Efectivos santiarios se desplazaron de inmediato al lugar, aunque únicamente pudieron certificar el fallecimiento. Al no llevar documentación ni encontrarse el vehículo, su identidad no fue confirmada hasta este martes.

La trágica noticia se propagó rápidamente entre el mundo del surf, provocando una profunda conmoción tanto en La Serena como en Chile en general. Quienes le conocieron, dentro y fuera del agua, destacan su papel como referente local y su compromiso constante con las costas de su ciudad natal. La Federación Chilena de Surf emitió un comunicado cargado de emoción: «En memoria de un grande. Miembro de la selección nacional, serenense de corazón y leyenda de nuestras costas. Gracias, Lucas Encina, por tantos años de dedicación y por representar nuestros colores con tanta garra».

Por su parte, desde LatinWave también quisieron rendirle homenaje, recordándole tanto por su faceta deportiva como humana: «Lucas nos representó con el Team Chile Junior en el Mundial ISA Junior de Azores, en Portugal. Fue una figura destacada del circuito chileno durante varios años y un fiel representante del surf de La Serena-Coquimbo. Una persona excepcional: cercana, cariñosa, respetuosa y siempre educada. Siempre te recordaremos, Lucas… buenas olas».