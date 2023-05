Insuperable: Ronaldinho aparece por sorpresa en el último videoclip de Bad Bunny

Ronaldinho sigue en el foco de las portadas aunque ya lleve años retirado del fútbol. La leyenda brasileña es tendencia después de haber participado en el videoclip de la última canción de Bad Bunny. El ex del Barcelona es uno de los famosos que aparece en el último tema del artista que apunta a récord mundial de visitas.

Todo lo que toca Bad Bunny lo convierte en oro y si es al lado de Ronaldinho aún más. El ex futbolista brasileño es uno de los protagonistas en el videoclip de Where she goes, la última canción del artista de Puerto Rico que en pocas horas ya acumula millones de reproducciones en Youtube.

Ni que decir tiene que la presencia de Ronaldinho en el videoclip no ha pasado desapercibida para los aficionados al fútbol y a la música de Bad Bunny que han expresado su alegría a través de las redes sociales.