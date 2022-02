Pierre-Emerick Aubameyang vive ya sus primeros días como jugador del Barcelona. El delantero proveniente del Arsenal arranca una nueva etapa como futbolista con su aterrizaje en el conjunto azulgrana y listo para debutar en la Liga, tras su paso por Francia, Alemania e Inglaterra. Aunque el jugador es un recién llegado guarda ya alguna conexión con uno de los hijos del presidente del Barcelona Joan Laporta. Aubameyang coincidió con Guim Laporta, cuando éste trabajaba como técnico asistente e intérprete durante la etapa de José Antonio Camacho al frente del combinado de Gabón.

«Pienso que el Barcelona es uno de los clubes más grandes del mundo y es un honor para mí estar aquí», dijo Pierre-Emerick Aubameyang en sus primeros momentos como nuevo jugador azulgrana. El ex del Arsenal ha llegado en este mercado invernal y ha firmado un contrato con el club catalán hasta 2025, aunque se ha incluido una opción de salida en 2023. El ex gunner confía en que puede aportar mucho a los azulgranas gracias a su paso por ligas como la francesa, alemana e inglesa. «Tengo experiencia. He jugado en Francia, Alemania e Inglaterra. Estoy aquí para ayudar y dar el máximo para el equipo», dijo.

La llegada de Aubameyang al Barcelona ha generado mucho optimismo y confían en que el jugador de Gabón tiene mucho que aportar al club azulgrana en esta temporada tan revuelta para los de Xavi Hernández. Una de las voces que ha refrendado el fichaje del ex del Arsenal por el Barcelona ha sido José Antonio Camacho, quien lo tuvo a sus órdenes durante su etapa como seleccionador de Gabón. «Era muy profesional, siempre entrenaba al máximo», recordó el murciano. «Hay pocos jugadores en el mundo con su capacidad goleadora», apuntilló.

La conexión entre Camacho y Aubameyang era conocida por todos dada la etapa del entrenador español como seleccionador de Gabón entre 2016 y 2018, con 17 partidos al frente del combinado gabonés y que le convirtió en el segundo entrenador mejor pagado del continente africano. De esta misma etapa hay otra conexión, seguramente menos conocida, del ex del Arsenal y uno de los hijos de Joan Laporta, Guim. Éste se marchó a Gabón y coincidió con Camacho como técnico asistente e intérprete.

«Siempre entrenaba al máximo»

Camacho desveló esta conexión con Aubameyang y el hijo de Joan Laporta, Guim, en Gabón en una entrevista en el programa Tu Diràs de RAC1. El entrenador español está convencido del gran rendimiento que ofrecerá el ex del Arsenal en el Barcelona, destacó su profesionalidad y su gran olfato goleador.

Una capacidad para hacer goles que necesitará el Barcelona para seguir escalando puestos en la tabla de la Liga. El conjunto de Luis Enrique tiene la oportunidad de recuperar su sitio en los puestos de Champions el próximo fin de semana, para lo que hará falta ganar al Atlético de Madrid en el Camp Nou (domingo 6, 16:15 horas). «Estará arriba seguro y en Champions, espero que no les de para alcanzar al Real Madrid», comentó el ex seleccionador de España entre bromas sobre los azulgranas, que están a uno del Atleti y a 15 de los blancos -con un partido menos-.