Eduardo Inda no faltó a su cita semanal con El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló la última hora sobre los deseos del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes. El objetivo del club colchonero pasa por vender a Joao Félix para hacer caja y poder acudir en busca de varios refuerzos.

«El Atlético tiene una situación financiera muy complicada y se están planteando vender a un jugador que no le gusta mucho al Cholo, ni al jugador el Cholo. La directiva no quiere venderlo, pero no lo descartarían por la economía. Este jugador es Joao Félix», comenzó explicando Eduardo Inda. «Es el jugador con más posibilidades de hacer caja del Atlético de Madrid. Costó 127 millones y para no perder dinero habría que venderlo por lo mismo, lógicamente. Es un jugador para un esquema de juego que no sea el del Cholo Simeone. Es un jugador que ha estado casi más en el banquillo que jugando», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos.

La aventura de Joao Félix en el Atlético de Madrid podría estar llegando a su fin. El conjunto colchonero le ha puesto en el mercado y espera que llegue alguna buena oferta con la que puedan recuperar gran parte de la inversión que hicieron por él cuando se marchó Antoine Griezmann. Los rojiblancos pagaron 127 millones por el luso y, aunque es difícil que llegue una propuesta parecida, quieren tener las menores pérdidas posibles.

Desde que Joao Félix llegó al Atlético de Madrid no ha conseguido consolidarse como titular a las órdenes del Cholo Simeone. Siempre ha tenido altibajos, ya fuera por el nivel o por las lesiones, pero no ha tenido esa continuidad y su relación con el técnico argentino no ha sido siempre buena, por lo que no es la primera vez que se habla de que el atacante luso pueda abandonar el Metropolitano.