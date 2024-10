El increíble motivo que provocó el patinazo de Marc Márquez en la salida

Marc Márquez se sobrepuso a una mala salida para volver a ganar en Australia. De primeras parecía que el de Cervera había tenido un problema con el neumático trasero, como en las prácticas de salida durante los entrenamientos, pero no fue así. El neumático trasero patinó tras pisar el tear off y eso hizo que se le fuera la moto y se viera emparejado con la Honda de Marini en la recta.

El tear off es una lámina de plástico transparente que se coloca en la visera del casco y sirve para bloquear la suciedad y proteger las lentes de los rayajos que puedan tener. Cuando estaba todo preparado para que se apagara el semáforo, un mosquito se le puso en la visera y le dejó una mancha que le impedía ver bien.

A Márquez no le quedó otra que quitárselo en ese momento, puesto que le quitaba visibilidad y no tenía tiempo de hacerlo antes del primer viraje. Con tan mala suerte que al tirarlo el tear off hizo un efecto boomerang y se quedó debajo de la Ducati del 93. Marc lo vio e intentó quitarlo, pero no llegaba. Por desgracia, en su intento de apartarlo, al tocarlo, la lámina de plástico se levantó y el viento la envió justo delante de su rueda trasera.

Eso provocó que al salir pisara el tear off con la rueda trasera y pegara un patinazo que casi le cuesta la carrera. El español cayó hasta la decimotercera posición, aunque consiguió recuperar puestos en la recta y llegó séptimo al paso por la primera curva, justo detrás de Bastianini. Poco a poco fue remontando y al final consiguió la victoria y todo se quedó en una anécdota.

«No lo tiro nunca»

Tras la carrera, el de Cervera reconoció que no suele tirar las láminas de la visera en la parrilla por las consecuencias que puede traer, pero esta vez no dudó en hacerlo al darse cuenta de que no veía bien por la mancha del mosquito: «Mira que no lo tiro nunca, o intento no tirarlo nunca en parrilla de salida, porque puede pasar esto. No solo a ti, sino a una moto que venga detrás. Pero cuando estaba poniendo el front device se ha puesto el típico mosquito que deja toda la babilla, que veía el semáforo hasta con aguas», comentó entre risas en DAZN.

«Digo lo tengo que tirar porque hasta la primera curva no tendré tiempo, con la mala suerte de que se ha puesto debajo de la rueda», añadió. Justo antes de que comenzara la carrera, el de Gresini se dio cuenta de que lo tenía justo debajo, pero ya era demasiado tarde como para no centrarse en la salida porque el semáforo estaba a punto de encenderse.

«Lo he visto pero no llegaba a sacarlo. Esto ha hecho que patinara mucho en la salida. No sé cómo iba en la primera curva, pero he visto a Marini aquí y no estaba muy delante. Digo Marini, pero no me malinterpretéis, salían atrás», explicó Marc Márquez. Esto condenó inicialmente sus posibilidades de ponerse líder, pero al final volvió a sacar su magia para firmar regalar al público aussie otra gran remontada y volver a ganar en Australia cinco años después.