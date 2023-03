Las incógnitas de Rafa Nadal en torno a su lesión y su reaparición

Las lesiones han formado parte de la vida deportiva de Rafael Nadal prácticamente desde su explosión allá por el año 2005. Sin embargo, en este 2023, ya con 36 años – cumple 37 en junio–, la situación está generando problemas, no solo físicos, sino también en la mentalidad y ánimo del 14 veces campeón de Roland Garros. El propio Nadal, presente en el estadio Santiago Bernabéu el jueves para disfrutar del Clásico de Copa del Rey, aseguró que aún no está recuperado de la lesión producida en el Open de Australia y no tiene fecha de regreso.

Por el camino, muchas incógnitas y pronósticos sobre cuándo y sobre todo, cómo volverá el circuito el tenista nacido en Manacor. Nadal es ya un veterano tanto en la pista como en lo que respecta a las lesiones y pese a lo complejo de todo lo que le ha sucedido si hablamos de problemas físicos, conoce su cuerpo mejor que nadie. Por ello, las declaraciones realizadas por primera vez sobre su última lesión pueden resultar preocupantes, pero también hay visos de optimismo, teniendo en cuenta que por encima de todo, Nadal sigue estando dispuesto a competir por lo máximo y motivado para poner su cuerpo al cien por cien de cara a lograr sus objetivos.

«En Australia tuve una avería bastante importante, desgraciadamente, y está llevando tiempo. Estoy haciendo cada día todo el trabajo que puedo para intentar recuperarme de la mejor manera posible, y después ya veremos, día a día», comentaba Rafael a los micrófonos de Televisión Española en el descanso del Madrid-Barcelona. Al respecto de su fecha de regreso, que tras renunciar a los Masters 1000 de Indian Wells y Miami se coloca según las previsiones en Montecarlo, Rafa, aseguro que todavía no sabe cuándo podrá volver a jugar. «Si no lo sé yo… imagínate cómo puedo decirlo. No sé. Volveré cuando esté bien. Hay que tener un poquito de paciencia», completaba, con unas palabras que han dejado preocupados a los aficionados.

Si nos centramos sólo en estas palabras, las noticias podrían resultar negativas, pero hay que destacar que Nadal también dejó claro que quiere regresar cuanto antes y que aún tiene grandes objetivos para su carrera deportiva en el corto plazo, entre ellos Roland Garros. «Con todas las lesiones que tenido es un milagro no haber salido del Top 10 antes. Viene la temporada de tierra y hay que intentar sumar. Pero lo importante es estar sano, sentir que puedo estar compitiendo y luchar por el objetivo final que es Roland Garros», analizaba a continuación en Movistar +. «Entreno en pista 15 o 20 minutos al día en la academia, para que el brazo no degenere. No sé si volveré en Montecarlo, en Barcelona o en Madrid pero cuando esté, me apetece jugar y voy a estar en cuanto pueda enseguida», zanjó Nadal.

Nadal: objetivo Roland Garros

El estado físico del balear se ha convertido en un auténtico enigma, después de una lesión en el psoas iliaco de su pierna izquierda que sería más grave de lo esperado, debido a una mínima afectación también en el tendón. Por ello, el equipo recuperador de Nadal anda con pies de plomo y precaución máxima, mirando ya a la temporada de tierra como un objetivo real para regresar, coger el ritmo competitivo necesario, e intentar luchar por su 15º título en París.

En 2018 Nadal sufrió también en el Open de Australia una lesión similar –un grado inferior– también en el psoas iliaco y apuró su tiempo de recuperación también hasta la temporada de tierra batida. Entonces le funcionó a las mil maravillas, con títulos en Montecarlo y Roma y un triunfo brillante en Roland Garros, que sin ningún tipo de duda firmaría tanto el propio Nadal como todos sus incondicionales para este 2023.