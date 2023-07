El impresionante cambio físico de Freddy Guarín tras sus graves problemas personales

Freddy Guarín vuelve a ser noticia, pero afortunadamente parece estar bastante mejor anímicamente que hace unos meses, cuando parecía atravesar una grave depresión. El ex futbolista colombiano está dando mucho que hablar por su impresionante cambio físico después de subir una fotografía frente al espejo en la terraza de su casa, sin camiseta y en calzoncillos.

«No tengas miedo al qué dirán, téngale miedo a dejarse llevar por alguna parte de esta sociedad que lo que quiere es verte mal. Si usted se cae mil veces, pues mi y una se levanta. Somos obras de Dios, no dudes que él tiene proyectos maravillosos para todos nosotros. Dios les bendiga, mi gente», escribió el que fuera jugador del Inter de Milán y del Oporto junto a la foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fredy Guarin (@fguarin13)



Hace unos meses, el colombiano atravesó un momento muy complicado en lo personal y quiso compartir su situación con sus dos millones de seguidores. El ex centrocampista publicó en su perfil oficial una foto llorando aparentemente tumbado en una cama con el siguiente mensaje: «Muy buenos días, mundo. Hoy quiero mostrarme así, tal cual soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni ganar seguidores, lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona».

«De un tiempo para acá, mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más. Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea él quien guíe nuestro alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné. Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre mucho ánimo y fortaleza. Nunca es taarde», finalizó Guarín.