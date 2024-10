Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño han renovado con la Cadena Cope hasta 2030, con lo que los tres periodistas deportivos seguirán acompañando a su audiencia en los grandes eventos deportivos de los próximos años, incluyendo el Mundial de fútbol que se celebrará ese año en España, Portugal y Marruecos.

Así lo ha informado la cadena radiofónica, que también ha confirmado que el tridente deportivo seguirá al frente del equipo de narradores que forman: Manolo Oliveros (FC Barcelona), Rubén Martín (Atlético de Madrid), Xuáncar y Pilar Casado (baloncesto), Ángel García (tenis y el golf español), Heri Frade (ciclismo) y Carlos Miquel (motor). Junto a ellos, para el análisis, estarán colaboradores como Roberto Palomar, Maldini, Mónica Marchante, Miguel Rico, Gonzalo Miró, Siro López y ex futbolistas como Fernando Morientes, Santiago Cañizares o Poli Rincón, entre otros.

«Desde su llegada a COPE en 2010, el equipo de Deportes ha sido testigo de los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte. Sus voces han acompañado a los aficionados en momentos históricos: desde las Eurocopas de 2012 y 2024, pasando por el Mundial Femenino de fútbol y el Mundial de Baloncesto de 2019, hasta las cinco Champions del Real Madrid. Han vibrado con el triplete del Barcelona en 2015, los títulos europeos del Sevilla, las medallas olímpicas en Londres 2012, Río 2016, Tokyo 2020 y París 2024, y las gestas de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, haciendo partícipes a los oyentes de cada hazaña y dando voz a sus protagonistas», dice la Cadena Cope en su página web.

Manolo Lama y su adiós a El Golazo

«Y este viernes, los números uno de la radio deportiva, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño han anunciado en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, su renovación hasta 2030. Esta decisión estratégica asegura que las voces más influyentes del deporte en la radio seguirán acompañando a la audiencia en todos los canales (la antena y digital) en los grandes eventos de los próximos años, incluyendo el Mundial de 2030 que se celebrará en España», añade la emisora.

El anuncio de la renovación llega en un contexto de liderazgo y de récord de audiencia para la cadena que, según la 2ª ola del EGM, es la emisora que más crece, con 168.000 nuevos oyentes, y la que lidera el crecimiento de la radio española. Un buen momento que se ve reflejado en las audiencias de los programas deportivos, con Tiempo de Juego, liderando los fines de semana con 1.889.000 oyentes diarios, y El Partidazo de COPE, dominando las noches deportivas de lunes a viernes con un récord de 893.000 oyentes.

Una buena noticia para Manolo Lama, que hace unos meses lo pasó mal con el fin del programa El Golazo de Gol: «Me dolía por mi gente, por mis compañeros que tuvieron el valor de irse Cuatro (Mediaset) a un niño que nacía nuevo como este que ha durado ocho años, eso sí que me dolió. Tienen hijos, tienen hipotecas, tienen familia. Cada uno que me llama que me dice que se ha colocado… Hostias. Sigo peleando para intentar ayudarles. Es jodido. La profesión está muy jodida», dijo entre lágrimas Lama en el podcast de Álex Fidalgo.