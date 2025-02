Imágenes muy sensibles: muere una halterófila levantanto 270 kilos con una barra

El mundo del deporte y la halterofilia en particular se encuentran consternados por la trágica muerte de la joven halterófila india Yashtika Acharya, de 17 años, que falleció durante un entrenamiento en su gimnasio habitual en Bikaner, Rajasthan. La prometedora atleta, que recientemente había obtenido una medalla de oro en los Juegos Nacionales Juveniles, intentaba realizar una sentadilla con una barra de 270 kilogramos cuando ocurrió el fatal accidente.

Durante el intento de levantamiento, Yashtika, equipada con el equipo de seguridad adecuado y bajo la supervisión de su entrenador, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. A pesar de los esfuerzos inmediatos de su entrenador y otros presentes en el gimnasio por auxiliarla, la barra cayó sobre su cuello, provocándole una lesión mortal. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento debido a una grave lesión cervical.

