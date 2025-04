Las imágenes de la agresión de Raphinha a Iago Aspas que la realización de la Liga de Tebas ocultó

La polémica victoria del Barcelona llegó después de que Melero López perdonara la expulsión a Raphinha por agresión. Una acción que no se emitió correctamente en televisión. Y, es que, la realización de la Liga de Tebas no mostró las imágenes claramente, como sí que hizo después del partido DAZN. De hecho, la secuencia no fue ni siquiera revisada por el VAR, que con Del Cerro Grande al mando, despachó la jugada en apenas segundos, considerando que la amarilla mostrada al brasileño era adecuada.

Todo sucedió en los minutos finales del partido. El Barcelona había conseguido empatar a tres el encuentro, después de ir abajo por 1-3. Buscando una remontada en el descuento, el conjunto culé tenía prisa por jugar para acercarse de nuevo a la portería del Celta. Por ello, cuando Aspas se entretuvo con el balón tras una falta a Iñigo Martínez, Raphinha fue a recriminárselo.

Pero las formas no fueron las adecuadas. El brasileño perdió los papeles de tal forma que llegó a agredir al jugador del Celta, al que golpeó en el pecho y en la cara, como muestran las imágenes posteriores de DAZN. Unas imágenes que no se vieron en directo. Apenas se emitió una toma lejana de la acción durante el partido, en la que –por otro lado– quedaba claro que Raphinha le había agredido.

El encontronazo entre Raphinha y Iago Aspas#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/OzVFCGEezA — DAZN España (@DAZN_ES) April 19, 2025

De esta forma, a Raphinha se le perdonó la expulsión por roja directa. Melero López le mostró la cartulina amarilla y, además, en su acta recogió que fue por encararse con Iago Aspas. En ningún momento menciona el enganchón, ni mucho menos la agresión. Pese a ver simplemente que se encararon, desde el VAR no le llamaron para corregirle. Del Cerro Grande, que sí que tenía acceso a las imágenes del partido desde Las Rozas, consideró que la jugada estaba bien resuelta con una amarilla por encararse con Aspas.

El jugador del Barcelona no vio la roja y el escándalo estaba servido. Minutos después, el brasileño era el encargado de lanzar el penalti cometido sobre Dani Olmo, que confirmaba la remontada y la victoria del Barça ante el Celta. Un triunfo más que polémico, puesto que todas las jugadas controvertidas cayeron del lado de los de Flick.

Mientras que Del Cerro Grande no quiso intervenir en esta expulsión clara de Raphinha por agresión a Aspas, sí que lo hizo minutos después. En el 97′, el que era el último minuto de descuento, el colegiado madrileño llamó al orden a Melero López. Lo hizo para avisarle de un potencial penalti sobre Dani Olmo. Un penalti que el colegiado de campo tardó cuatro segundos en ver, cambiando inmediatamente de decisión.

El encargado de tirarlo fue Raphinha. En ausencia de Lewandowski, por lesión, fue el internacional brasileño el encargado de ejecutar el lanzamiento y batir a Guaita. Un lanzamiento que no debería haberse producido, puesto que Raphinha tendría que estar expulsado desde minutos antes por su agresión a Iago Aspas.