Racismo en Montjuic: la afición del Barcelona insulta a su canterano Ilaix Moriba

Nuevo episodio racista en el fútbol español. De nuevo, los protagonistas han sido los aficionados del Barcelona. Lo sorprendente es que ha sido contra un canterano de su club: Ilaix Moriba. El actual jugador del Celta de Vigo sufrió insultos racistas durante el partido celebrado en Montjuic, como denunció el entrenador del conjunto gallego, Claudio Giraldez. Unos hechos que pasaron desapercibidos para Melero López, que no lo recogió en su acta ni aplicó el protocolo especial contra el racismo.

Este nuevo episodio que ha tenido lugar en el estadio del Barça tuvieron lugar en el minuto 89 del partido, cuando el hispano-guineano abandonaba el partido al ser sustituido por Hugo Sotelo. Ilaix Moriba, que fue titular en el partido ante el Barcelona, cuajó un buen partido, siendo uno de los protagonistas durante buena parte del encuentro, esa en la que el Celta estuvo al frente y en la que llegó a tener una renta de dos goles, tras el hat-trick de Borja Iglesias.

Según desveló el entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giraldez, el jugador fue insultado de manera racista por parte de la afición del Barcelona cuando fue sustituido. Al ser preguntado por el buen partido de su futbolista, fue cuando lo dijo: «Aprovecho para denunciar que Ilaix ha recibido insultos racistas cuando ha sido sustituido. Lo he escuchado yo. Es triste que siga pasando en el fútbol».

La denuncia de Giraldez no fue tenida en cuenta por Melero López, que no aplicó en ningún momento el protocolo antirracista de la Liga y la RFEF, ni lo recogió en su acta. Pero no es la primera vez en la que la afición del Barça se ve inmersa en episodios de esta gravedad, puesto que son habituales insultos racistas a Vinicius y a otros futbolistas negros.

El jugador del Celta fue criado en La Masía, puesto que ingresó en el club en 2010, cuando sólo tenía siete años. Estuvo en él hasta 2021, cuando se marchó al RB Leipzig. Tras estar cedido en Valencia y Getafe, esta temporada ha encontrado su sitio en un Celta que sueña con Europa. De hecho, llegó a debutar con el primer equipo azulgrana, cuando Koeman le hizo debutar en la 2020-2021.