Jaume Masiá se proclamó campeón mundial de Moto3 en el Gran Premio de Catar, pero su éxito estuvo a punto de irse al traste por una de las maniobras más sucias que se recuerdan en los últimos tiempos. El Liqui Moly Husqvarna Intact GP hizo labor de equipo para intentar impedir que el español no confirmara su título mundial y no dudo en recurrir a una táctica rastrera que, por suerte, no dio sus frutos.

El japonés Ayumu Sasaki era el gran rival de Masiá por el título de la categoría más pequeña de MotoGP y tenía a su lado a su compañero de equipo Collin Veijer para colaborar en esa misión. Con lo que nadie contaba es con que el piloto holandés se saltara todas las normas que dicta el comportamiento deportivo e intentará tirar al suelo al piloto valenciano.

A la salida de una curva, y cuando circulaba justo detrás de Masiá, Veijer sacó el brazo derecho con total descaro e impactó con su puño contra el trasero el español, que tuvo sangre fría para aguantar el impacto y mantenerse encima de su moto. Tras salir indemne de esta emboscada, se marchó a por la victoria que le coronó a lo grande como nuevo rey de Moto3.

@CollinVeijer95 intentando echar de la pista a @jaume_masia .

De esto nadie habla?

Esta era la estrategia del Intact GP Team para ganar el mundial con Sasaki y aun hay que aguantar leer que el guarro fue Jaume y Pitito. pic.twitter.com/rbLv4wllR2 — A TÓ PODER®️ (@ATOPODER_) November 20, 2023

La carrera de Moto3 fue una auténtica locura, con mucha tensión y adelantamientos a mansalva y cambio de líder en carrera constantemente. Esto es lo habitual en esta categoría, pero esta vez era diferente porque había dos pilotos que se estaban jugando el título. Jaume Masià podía ser campeón de la categoría de bronce en el trazado de Losail pero Sasaki quería evitarlo a toda costa.

Con una exhibición de garra y con su compañero Adrián Fernández como fiel escudero, batallando con Sasaki y quitándole puntos, el de Algemesí cumplió con su parte y luchó para llevarse el triunfo en Losail, que le convierte en el octavo campeón español de la historia de Moto3 y en el 25º piloto de España en conquistar un título en el Mundial de motociclismo.

Masiá mantuvo una dura batalla con Sasaki durante la carrera e incluso llegaron a mandarle un aviso de sanción por su conducción, ya que sacó varias veces al japonés de la trazada al irse largo. El nuevo campeón explicó que la estrategia era que Adrián siguiera a Sasaki, pero Dirección de Carrera le dijo que eso no lo podían hacer, que no podía molestarle porque era injusto.

«Mi intención era seguir dándole caña. Tenía unas ganas increíbles. Al final, me han calmado, aunque él también seguía haciendo el guarro, así que me parece muy injusto. Ya desde Malasia teníamos una estrategia con Adrián y me parece vergonzoso, inaceptable que la Dirección de Carrera se rebaje al nivel de decirnos que Adrián no podía seguir a Sasaki, diciéndonos que no podía molestarle, que era injusto, que no podía estorbarle, cuando simplemente le seguía. No sé qué pensar. Al final, les joda o no ha ganado un español y es lo que hay», resumió Masiá tras su triunfo.