Jaume Masià: «Les joda o no, ha ganado un español»

Jaume Masià, campeón del mundo de Moto3, no podía parar de llorar y no es para menos. El piloto valenciano del Leopard ha sufrido mucho para llegar hasta aquí y conseguir el objetivo de ser campeón. No se lo han puesto nada fácil y tras la carrera el español desveló los problemas que le pusieron desde Dirección de Carrera para que su compañero, Adrián Fernández, le echara una mano. «Les joda o no ha ganado un español», aseguró.

El de Algemesí mantuvo una dura batalla con Sasaki durante la carrera e incluso llegaron a mandarle un aviso de sanción por su conducción, ya que sacó varias veces al japonés de la trazada al irse largo. Jaume Masià explicó que la estrategia era que Adrián siguiera a Sasaki pero Dirección de Carrera le dijo que eso no lo podían hacer, que no podía molestarle porque era injusto.

«Mi intención era seguir dándole caña. Tenía unas ganas increíbles. Al final, me han calmado, aunque él también seguía haciendo el guarro, así que me parece muy injusto. Ya desde Malasia teníamos una estrategia con Adrián y me parece vergonzoso, inaceptable que la Dirección de Carrera se rebaje al nivel de decirnos que Adrián no podía seguir a Sasaki, diciéndonos que no podía molestarle, que era injusto, que no podía estorbarle, cuando simplemente le seguía. No sé qué pensar. Al final, les joda o no ha ganado un español y es lo que hay», dijo.

Respecto al título, el campeón del mundo de Moto3 comentó: «Es una sensación increíble, son muchos años luchando y entrenando y haciéndome daño y sin saber si iba a seguir corriendo o no. Quiero dar las gracias al equipo por la confianza que me han dado, también a la gente que está en casa, a mis padres. Se lo dedido con mucha grandeza a mi padre y a mi madre por todo lo que han hecho por mí. Todos me han ayudado mucho, no puedo decir otra cosa que gracias a todo el mundo».

Un camino difícil

Masià ha tenido un camino muy difícil hasta llegar a lo más alto y sobre esto explicó: «Aún no me lo acabo de creer. Es un honor, no sé lo que estoy sintiendo, no lo puedo explicar. Sólo tengo ganas de ver a mi familia y de celebrarlo con ellos, que se lo merecen más que yo».

Por la política del equipo, el Leopard, de que los familiares no estén merodeando por los boxes, su familia se ha quedado en casa y no ha viajado a Qatar: «No han venido, no han querido molestar. Han sido unas semanas un poco complicadas, sobre todo, este fin de semana me he notado un poco más nervioso de lo normal. Ayer, me costó mucho en el crono y tenía muchas dudas. Creo que es normal, somos humanos, todo el mundo tiene dudas. Con la ayuda de toda mi gente, de mi pareja, me he calmado y he salido a luchar, a dar mi máximo y eso he hecho».

Es un momento histórico.

Es un título que llevaba mucho tiempo persiguiendo.

Es una forma de sellar un campeonato PERFECTO.@jaume_masia gana en Catar y se proclama CAMPEÓN DEL MUNDO de Moto3 👑#QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/wy2sxqQzqA — DAZN España (@DAZN_ES) November 19, 2023

Objetivo: parar a Sasaki como fuera

Jaume Masià se puso como objetivo parar a Sasaki como fuera y no quiso dejarle que cogiera la cabeza para evitar que se escapara, a sabiendas de que tenía ritmo para hacerlo: «Mi ego, mi persona, no me podía permitir que me ganara. Visto que nadie me ha ayudado durante todo el año, iba a depender de mí. Lo he luchado con muchas ganas. La sensación que tenía es que hubiera luchado 20.000 vueltas más. En ningún momento me he cansado, he tenido una fuerza increíble en toda la carrera. Sabía que lo iba a conseguir».

Encima, el español se ha proclamado campeón con una Honda que tantos problemas está teniendo en la categoría reina. «Al final, creo que nos lo merecemos como nadie. Siempre he tenido una frase, que me la dijo un amigo, que si es para tí, ni aunque te quites y si no, ni aunque te pongas. Me ha tocado a mí, siendo mucho más difícil que para los demás. No me lo creo», concluyó.