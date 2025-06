Ibon Navarro: «Felicité a Chus Mateo por la Liga y tenemos pendiente hablar»

Es el entrenador del momento en la Liga Endesa. Y en España. Ibon Navarro (Vitoria-Gasteiz, 1976) atiende a este periódico una vez concluidos los play off ACB en los que su Unicaja de Málaga cayó ante el Real Madrid, dejando el escapar el único título de la temporada. Los otros cuatro (Intercontinental, Supercopa, Copa del Rey y Champions) los contó por triunfos.

El vasco habla de este año inolvidable, aunque realmente asegura que la vida le cambió cuando llegó al club andaluz en febrero de 2022. También analiza la operación salida, confirma las salidas de Kameron Taylor (ya oficial) y de Yankuba Sima al Valencia Basket y revela que ha quedado para arreglar las cosas con Chus Mateo, técnico del Real Madrid, tras el cruce de declaraciones durante toda la serie.

PREGUNTA: Le conocí personalmente en el Gran Canaria Arena después de que Unicaja levantase la Copa. ¿Cuánto le ha cambiado la vida desde aquel 16 de febrero?

RESPUESTA: No sabría decirte, diría desde que vine más que desde la Copa de Gran Canaria.

P: Desde que llegó.

R: Sí, al final cuando te metes en la vorágine de la competición tampoco te vas dando cuenta de muchas cosas. Desde que llegué sí.

P: Ahora que bajan pulsaciones al acabar la temporada. ¿Se para a pensar en todo lo que han conseguido?

R: Bueno… Generalmente, cuando acaba la temporada sólo hay un equipo contento que es el que gana la última competición, el que gana el último partido. No hemos sido nosotros evidentemente, pero cuando recibes tantas felicitaciones por la temporada, no por esta sino por la trayectoria de los últimos años, no de aficionados, que lo agradeces por el cariño, aunque entiendes que es subjetivo. Lo recibes de compañeros y de gente del baloncesto incluso fuera de España. Sí que es más fácil empezar a contextualizar un poco lo que se ha construido más allá de los resultados y los títulos que son muy importantes, pero el que seas una referencia como club de lo que se ha hecho en los últimos tres años. Ser parte de eso es muy bonito.

P: ¿Cuál de esas felicitaciones le ha hecho más ilusión?

R: Uf… No sabría decirte. Agradezco todas, pero sí que me llamó la atención un mensaje desde Argentina de un club que el entrenador lleva una corbata verde como inspirándose en el Unicaja de Málaga de España y eso sí que me hizo bastante gracia. Las demás todas, no creo que haya una que destaque. Hay que saber adornar más las palabras, pero lo importante es la intención.

P: ¿En qué entrenador se fija de los que le ha felicitado? ¿Quién es su referente?

R: Yo es que soy muy fan de casi todos los que tenemos en la ACB, incluso de los de fuera. Hay un nivel muy alto en España y en Europa. Sí que tengo más afinidad personal con Moncho Fernández, Jaume Ponsarnau, Pedro Martínez, Txus Vidorreta… Son con los que más podría llegar a hablar de sus equipos y del nuestro. Ha habido prácticamente de todos. Sabes que nadie gasta tres minutos en mandar un mensaje por mandarlo si de verdad no lo sientes ni lo piensas.

P: ¿Y Chus Mateo? ¿Pudo hablar con él después de lo último que ocurrió en el Martín Carpena?

R: No hemos podido hablar. Vamos a hablar porque ya nos hemos escrito, pero no hemos podido hablar porque al final él hasta el miércoles estaba jugando la final y estaba a lo que tenía que estar. Después sí nos hemos escrito y yo le felicité y tenemos pendiente hablar. Las últimas 48 horas para los dos han sido un poco movidas.

P: Ahora está en Málaga y no de vacaciones. Cuéntenos por qué.

R: Muy sencillo. Cuando acaba la temporada no acaba todo lo que hay que hacer.

P: El miércoles tuviste una buena noticia: la renovación de Tyson Pérez.

R: Son dos. Yankuba Sima, Kameron Taylor…

P: También se ha anunciado oficialmente el fichaje de Dylan Osetkowski por Partizán de Belgrado. Me quiero remontar otra vez a esa serie contra el Real Madrid y preguntarle si lo de los dos partidos en el Movistar Arena fue un ataque de entrenador (jugó cero minutos y luego brilló en el Carpena). ¿O simplemente llegó agotado físicamente?

R: Mira, parece que si dejamos a Dylan Osetkowski fuera es que tiramos el partido y la gente no entiende que el jugador que juega por él lo ponemos y confiamos en él tanto como con Dylan Osetkowski. Nosotros no perdemos en Madrid porque no juegue. Perdemos porque el Real Madrid es mejor que nosotros en los dos partidos. Concretamente en el primero mucho mejor y el segundo tenemos diez minutos muy malos, pero competimos mucho mejor a pesar de que no estaba. El que jugó estaba más preparado que Dylan Osetkowski. Hay una acción y una reacción. Él se da cuenta de que realmente no está bien, está muy desconectado y hace un esfuerzo por conectarse y ayudar al equipo, pero en ese momento él estaba totalmente desconectado por el equipo. Por muchas cosas, no sólo por el tema del Partizán, sino también por otras cosas que no tenéis que conocer porque entra dentro de la privacidad del jugador.

P: Se está vendiendo que la temporada que viene va a ser la del desarme del Unicaja. ¿Realmente tiene que ser así?

R: Parece que van a salir cinco, pero el primer verano salieron nueve. Confío mucho en el trabajo que hacemos con la secretaría técnica de rastrear. No ahora, lo llevamos haciendo los últimos tres años. Tenemos que estar preparados. Estoy bastante seguro de que vamos a dar primero con las personas y luego con los jugadores adecuados, pero es posible que tengamos que cambiar un poco la forma de jugar y que nos lleve un tiempo volver a ser lo sólidos que hemos llegado a ser con el grupo que ahora termina.

P: ¿Personalmente le motiva más enfocarse en poder dar la campanada en la Liga y dosificar en otras competiciones con la esperanza de que el próximo año pueda ser el del triunfo en ACB?

R: Eso no es ser muy realista. Nosotros no somos el equipo que tiene que ganar la Liga. Pensar que nosotros nos vamos a enfocar en ganar la Liga es no vivir en la realidad. La Liga es una competición que en teoría el año que viene la van a ganar el Real Madrid, el Barcelona o el Valencia, incluso te diría el Baskonia. Cualquiera de esos cuatro equipos (son de Euroliga) estará más capacitado que nosotros a priori para ganarla. Igual que lo ha estado en los últimos tres años. Otra cosa es que nosotros a base de trabajo y acertar y un poquito de suerte pues podamos competir con ellos. Si con el mejor equipo de los últimos años no hemos conseguido ganarlo en las últimas tres temporadas parece poco probable que lo vayamos a hacer ahora. Dicho lo cual, veremos. Confío mucho en que de este problema hagamos una oportunidad para mejorar en algunas cosas y seguro que empeoraremos en otras. Vamos a intentar salir un poco mejores.

P: Imagino que ha visto la final de Liga entre Real Madrid y Valencia. En un club como el blanco no se entiende un año sin títulos. Chus, de momento, no ha incumplido ese dogma. Si usted fuera Juan Carlos Sánchez o el que venga (Sergio Rodríguez puede asumir la dirección de la sección) o Florentino Pérez, ¿se quedaría con Chus en el banquillo?

R: Si yo fuera Juan Carlos Sánchez o Florentino Pérez, pues no sería entrenador del Unicaja y no tendría ni puñetera idea de baloncesto y sabría de otras muchas cosas que ahora no sé. Con lo cual los que van a tomar la decisión correcta son ellos. Yo no. Insisto en que a final de temporada sólamente hay un equipo que gana el último partido y sale campeón de Liga, que es para ellos junto con la Euroliga la competición más importante. No puede ser que ganar sea lo normal y no ganar sea un fracaso. Todo tiene muchos matices.

Es verdad que el Real Madrid, pero también lo ha sido el Barcelona, son equipos que tienen que estar casi obligados en la Final Four, pero la Euroliga es una competición durísima con los dos equipos turcos, los dos griegos, la efervescencia de París, de Mónaco… Fíjate que el presupuesto de Olimpia Milán es hasta superior que el de Madrid y Barcelona y se ha quedado fuera del play in. No puede ser que o se gana y es lo normal o no se gana y es un fracaso.

En los matices hay que conocer el trabajo y el día a día del equipo, cómo se gestionan muchos problemas que siempre aparecen durante la temporada y eso lo conocen mejor los directivos del Real Madrid que yo. Lo que sí te puedo decir es que el resultado final es difícil que sea tan bueno si esa gestión durante el año no ha sido la correcta y la adecuada. Así que, desde el punto de vista del entrenador, de Chus y todo su staff, ha sido muy bueno.

P: Acabo con esta. De cara al Eurobasket, en el que estarán posiblemente Alberto Díaz y Yankuba Sima… ¿Qué opciones le da a España, confía en que pueda haber sorpresa?

R: Yo te respondo de Alberto, de Yankuba llamas a Pedro Martínez, no me preguntes a mí (bromea). Es complicado, estamos al borde de un cambio generacional en la selección y me parece que ahora mismo lo más importante es que se mantenga el legado de ese espíritu competitivo que siempre ha tenido con los jugadores nuevos que van a llegar. Si tenemos mucha prisa en alcanzar un nivel competitivo muy alto y no tenemos paciencia será muy difícil que en el futuro la selección española pueda aspirar a títulos. Ojalá que lo hagan muy bien, lleguen muy lejos, pero la prioridad es que los nuevos jugadores aprendan de ese espíritu que siempre nos ha gustado mucho de la selección.