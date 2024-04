Iannone y su novia arden: totalmente desnudos en la piscina, bebiendo, un mordisco…

Andrea Iannone está dando mucho que hablar, y no tiene nada que ver con el motociclismo. El piloto italiano, que compitió de 2013 a 2019 en MotoGP, y su novia, la cantante Elodie, han publicado en sus respectivas cuentas de Instagram unas fotografías íntimas de una apasionada noche que han pasado juntos.

«Enamorada», publicó la también actriz en un post con Iannone en el que se puede ver a ambos totalmente desnudos en la piscina cuerpo con cuerpo, bebiendo poco antes de eso e incluso al piloto dando un fogoso mordisco a su pareja en el labio. Imágenes que han generado una catarata de reacciones en las redes sociales porque son muy subidas de tono y dejan muy poco a la imaginación.

Los dos, que llevan juntos un año y medio, parecen cada vez más unidos. En este artículo recorremos toda su historia de amor al revés. Las ardientes fotos en la piscina se producen poco más de un mes después del podio del Gran Premio de Superbikes en el circuito de Philip Island, una gran remontada para el piloto descalificado por dopaje en 2019. Su tercer puesto fue celebrado en Instagram por su compañera Elodie, que suele acompañarle en los circuitos siempre que puede.

«Orgullosa de este maravilloso regreso. Pudiste esperar pacientemente por amor y dignidad. ¡Gracias por el ejemplo que eres, gracias por la dulzura, la fuerza y ​​la belleza de tus ojos que nunca se cansan de la vida! Eres mi buen hombre, guapo y loco como un caballo. Joder, te amo!!! Andrea Iannone adelante», escribió la cantante y actriz italiana tras ese resultado de su novio.

Ambos fueron inmortalizados por primera vez juntos en septiembre de 2023 cuando la pareja acudió a un evento en el que fueron fotografiados juntos. De hecho, celebraron su primer aniversario el pasado mes de agosto. «Qué hermoso es vivir contigo. Mis mejores deseos mi amor. Te amo», fue la dedicatoria que Elodie le hizo a su pareja Andrea Iannone en su perfil de Instagram con una galería romántica con muchas tomas juntas.

Andrea Iannone compitió desde muy joven en diversas categorías antes de dar el salto al Campeonato del Mundo de MotoGP en 2013. Su estilo agresivo y su determinación en la pista hizo que tuviera tanto admiradores como críticas a lo largo de su carrera.

A lo largo de los años, Iannone ha logrado varias victorias y podios en el competitivo mundo de MotoGP, destacando su primer triunfo en la categoría reina en 2016 en el Gran Premio de Austria. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos, incluyendo sanciones por incidentes en pista y dificultades con el rendimiento de su moto. A pesar de los altibajos, su pasión por las carreras y su determinación para triunfar lo mantienen como un competidor, ahora en Superbikes.

Come Adamo ed Eva in un paradiso molto social. Va così e i due lo mostrano senza problemi. Lei aveva detto di non poter amare più nessuno dopo Marracash, ma le cose vanno diversamente.#27marzo #elodie #iannonehttps://t.co/79qcDHvhuZ pic.twitter.com/rOd2Hsikpx

— Tiscali News (@tiscalinews) March 27, 2024