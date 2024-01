Hugo Mallo niega «categóricamente» haber abusado sexualmente de una mujer en un Espanyol-Celta

Hugo Mallo negó este miércoles “categóricamente” la acusación de abuso sexual por la que será juzgado el próximo 11 de julio el actual defensa del Internacional de Porto Alegre en Barcelona. «Negamos categóricamente los hechos denunciados, lo que ya se puso de manifestó ante el Juzgado que los investigó, exigiendo un absoluto respeto a la presunción de inocencia», señala el agente de Mallo en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Hugo Mallo será juzgado por un presunto abuso sexual a una mujer que trabajaba ataviada como mascota del Espanyol el 24 de abril de 2019, en el partido que enfrentó al equipo catalán con el RC Celta en Cornellá- El Prat.

Hugo Mallo, según la denuncia presentada al día siguiente ante los Mossos d’Esquadra, “introdujo las manos bajo el disfraz y le hizo tocamientos en los pechos” durante el habitual saludo entre los jugadores de ambos equipos.

“Ese mismo Juzgado, tras haber tomado declaración a la denunciante, a Hugo (Mallo) y valorar el resto de pruebas, decidió archivar el asunto ya que no consideraba probados los hechos. Dicha resolución fue recurrida por ambas partes, la denunciante porque sí creía que se acreditaban los hechos descritos en la denuncia y nosotros al entender que no solo no quedaban acreditados sino que se podía asegurar que no se habían producido”, explica De Lucas.

Hugo Mallo se defiende

El agente de Hugo Mallo también revela que fue la Audiencia Provincial la que mandó “reabrir el expediente” para que “la controversia” se resolviera en un juicio oral al que, recuerda, su representado comparece como «inocente».

“Queremos destacar que tanto el RC Celta como el RCD Espanyol, al activar sus respectivos protocolos y tras analizar la información recibida, consideraron que no había pruebas de lo denunciado, no habiéndose iniciado tampoco expediente alguno por parte de la RFEF ni de la Liga”, destaca.

Por ello, solicita “dejar a la Justicia que actúe, así como el máximo respeto para Hugo y su familia a la espera de que aflore la verdad”.