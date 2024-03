Horario Premier Padel: dónde ver en directo y online el P2 de Venezuela de pádel en vivo

Aún con resaca debido al último baile, frustrado en la final, de Ale Galán y Juan Lebrón como pareja, el pádel profesional no para y pasa de Acapulco a Venezuela para un nuevo torneo del calendario de Premier Padel en la temporada 2024. El Premier Padel P2 de Venezuela, celebrado en Puerto Cabello tiene las expectativas por todo lo alto, debido a la formación de nuevas parejas, la búsqueda de un campeón alternativo a los dominadores Coello y Tapia y, entre otros destacados, la despedida de Paquito Navarro y Sanyo Gutiérrez como dúo.

El P2 de Puerto Cabello, Venezuela, cuarta prueba del calendario de Premier Padel 2024, se podrá ver en directo por TV desde España, en un año en el que las pruebas en ciudades españolas se han reducido notablemente en comparación con la época del World Padel Tour, haciendo que la vía televisiva u online sea el gancho de los fanáticos para seguir las evoluciones de sus ídolos en el 20×10.

Venimos de un torneo, el de Acapulco, en el que lo más destacado fue la última actuación como pareja de Juan Lebrón y de Ale Galán. Después de la polémica derivada de lo ocurrido en Qatar, semanas antes, los que fueran números uno decidieron, por decisión de Galán, romper el dúo, y en Venezuela realizarán su primera incursión con nuevos compañeros en el mismo lado de la pista. Mientras que Fede Chingotto será quien acompañe a Ale en el resto de la temporada de Premier Padel 2024, Lebrón jugará en Venezuela con el antequerano Momo González, antes de hacer efectivo su regreso con Paquito Navarro.

📆 26-31 March

🏟️ Malecón de Puerto Cabello

Watch via broadcast partners and Youtube (Rounds 1-3) and @redbull TV (Quarters-Finals to Final)

