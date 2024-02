Horario Alcaraz – Thiago Monteiro: a qué hora y dónde ver el partido del ATP de Río en directo y por TV

Después de haber sufrido una derrota en las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires, Carlos Alcaraz tiene que volver a cambiar el chip para centrarse en este ATP 500 de Río en el que el murciano espera poder conseguir su primer título del año. Próximamente viene el Masters 1.000 de Indian Wells, donde el joven tenista de El Palmar tendrá que defender el título y espera poder llegar de la mejor manera posible y es por ello que Brasil es uno de los sitios perfectos para seguir cogiendo rodaje.

Hace unos días conocíamos la triste noticia de que Rafa Nadal no estará en Doha y que su regreso a las pistas después de Brisbane tendrá que esperar. Es por ello que habrá que centrarse en un Carlos Alcaraz que busca que este 2024 sea su gran año, aunque es cierto que no lo ha empezado de la mejor manera, ya que fue eliminado en cuartos de final en el Open de Australia y también quedó fuera del ATP 250 de Buenos Aires en las semifinales. No pudo conseguir revalidar el título en el Argentina Open, pero ahora intentará ganar en Brasil.

Carlos Alcaraz empezó hace cosa de una semana su participación en el ATP 250 de Buenos Aires eliminando en los octavos de final a Camilo Ugo Carabelli en un choque en el que hizo gala de su gran resto. En cuartos mejoró su nivel y también se cargó a Andrea Vavassori, pero en las semifinales cayó ante Nicolás Jarry, aunque el chileno acabó perdiendo en la gran final ante el tenista local Facundo Díaz Acosta.

Ahora, ya pensando en el ATP 500 de Río, Carlos Alcaraz tendrá que debutar frente a Thiago Monteiro en el encuentro de los dieciseisavos de final. El murciano espera poder lograr un triunfo para seguir avanzando y poder acabar mordiendo el metal cuando termine este torneo que el murciano ya sabe lo que es ganar, ya que se coronó allí en 2022. Estos dos tenistas se enfrentaron en dos ocasiones en 2021, saliendo vencedor en Melbourne el brasileño y en el Masters 1.000 de Cincinnati el actual número dos del ranking de la ATP. Veremos de qué lado cae la balanza en este encuentro en el que desempatarán en su cara a cara particular.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en el ATP de Río

Carlos Alcaraz continúa con su preparación para afrontar los grandes de esta temporada y también busca su primer título en 2024 y después de haber caído en las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires ahora le toca viajar a Brasil y estrenarse en el ATP 500 de Rio. Al igual que en el Argentina Open, el tenista murciano ya sabe lo que es ganar en Brasil, ya que lo hizo en 2022. Ahora tendrá que centrarse en esta edición, en la que debutará enfrentándose a un tenista local como es Thiago Monteiro. La emoción está asegurada en este encuentro de los dieciseisavos de final que la organización ha programado para este martes 20 de febrero. La hora de inicio del duelo entre el español y el brasileño no será antes de las 23:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que dependerá de los duelos que se jueguen previamente.

Dónde ver por TV a Carlos Alcaraz en el ATP de Río

El ATP 500 de Río está en marcha desde hace unos días y ya se han unido los mejores participantes en esta ronda de dieciseisavos de final. Carlos Alcaraz o Cameron Norrie pueden partir como grandes favoritos, pero es cierto que también lo eran hace unos días en el ATP 250 de Buenos Aires, o Argentina Open, y ambos cayeron antes de tiempo. Todo el mundo esperaba verlos en la final y el británico fue eliminado en los octavos de final y el murciano en las semifinales. Pero ahora esto es un torneo nuevo y se vuelve a empezar de cero, por lo que ambos son los claros candidatos a coronarse en Brasil. Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos de emisión en nuestro país de este campeonato que se disputa en el país sudamericano, por lo que el Carlos Alcaraz – Thiago Monteiro se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar+, que está disponible en el dial 7, o también por Movistar Deportes.

Además, todos aquellos seguidores de Carlos Alcaraz también podrán seguir los partidos del número dos del ranking de la ATP en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en dispositivos como móviles, ordenadores, tablets o smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos diariamente la mejor información sobre lo que suceda en el ATP 500 de Río donde esta participando el joven tenista de El Palmar, además de las narraciones en directo de los partidos más destacados del murciano, así como las reacciones más relevantes tras los encuentros que dispute el tenista que está llamado a ser el sucesor de Rafa Nadal durante la próxima década.