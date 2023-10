La hija de Guardiola muestra su apoyo a Palestina y desata la polémica en redes sociales

Una semana ya del estallido de la sangrienta guerra entre Hamás e Israel, son ya miles y miles de los ciudadanos muertos durante los ataques, así como de otros tantos en estado grave a causa de las atrocidades provocadas por el grupo terrorista palestino. La hija de Pep Guardiola, María Guardiola, apoyó a Palestina en sus redes sociales lo que hizo desatar la polémica.

Y es que Israel ha denunciado las crueles ataques por parte de Hamás, donde han llegado hasta a decapitar a bebés, así como la calcinación y asesinato de niños en un ataque catalogado como «horripilante y monstruoso» del grupo terrorista palestino. Pero la hija del ex entrenador del Barcelona quiso compartir un post que defendía a Palestina.

«‘Dios mío. ¿Es esto realmente lo que vamos a hacer ahora? ¿Simplemente sentarse y ver cómo ocurre un genocidio en la televisión? Luego, dentro de décadas, cuando esté en los libros de historia, todos se mirarán unos a otros y se preguntarán: ‘¿Cómo sucedió eso?’», comenzaba el post que la hija de Guardiola compartió en sus redes sociales.

«Por primera vez, entiendo realmente cómo han podido ocurrir atrocidades masivas a lo largo de la historia, una y otra y otra vez. Nunca aprendemos. ¿Cuál debe ser el recuento de muertos antes de que alguien finalmente hable contra esta locura e inste a la moderación, no a más armas? 10.000? ¿100.000? ¿Un millón? ¿Más? ¿Cuándo habrán muerto suficientes palestinos?», decía la hija de Guardiola olvidando por completo a los ciudadanos israelís, que vieron como violaban, quemaban y decapitaban a sus hijos en un ataque que jamás se recuerda.

Y es que María Guardiola no se queda ahí y comparte la publicación en la que incluso ataca a Israel como los culpables de esta sangrienta guerra: «Entiendo que muchos de nosotros tenemos miedo de hablar. Entiendo que tengamos miedo de decir «algo equivocado». Pero no me quedaré sentado en silencio y viviré con el hecho de que nunca hablé cuando se cometió una atrocidad de esta escala debido al miedo. Podemos expresar nuestra completa condena. Por lo que está haciendo el gobierno israelí y también afirmar nuestra creencia inquebrantable en el valor igualitario de las vidas palestinas, sin incitar al odio contra las comunidades judías, otro pueblo perseguido».

Ataque a Israel

«Estamos viendo a un pueblo ocupado y oprimido enfrentarse a la aniquilación por parte de un Estado nuclear con el pleno respaldo del mundo occidental. Esta no es, y nunca ha sido, una «lucha en igualdad de condiciones». En este momento, es una masacre a una escala que no creo haber visto en mi vida. Ya se han lanzado 6.000 bombas en 6 días. En una franja de tierra de sólo 40 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho en su punto más ancho. Barrios enteros arrasados. Familias aniquiladas. Los hospitales colapsan bajo el peso de las víctimas. Sobre una población de 2 millones, la mitad de ellos niños. El 70% de ellos refugiados. Y ahora, el desplazamiento forzado de 1 millón de personas», añade.

«La elección entre migración forzada o muerte es limpieza étnica. El hecho de que sea imposible para tanta gente irse en ese momento significa que ahora esto es un genocidio. Si tiene algún tipo de plataforma en este momento, úsela. Hablar. Porque se está volviendo evidente que el mundo está feliz de encontrarse con un horror indescriptible que ni siquiera nos molestamos en tratar de prevenir.’», zanja el post que compartió y que desató todas las críticas en redes sociales.