Pipi Estrada nos trae las notas de la semana y se alegra muchísimo por el Balón de Oro de Harry Kane. El periodista asturiano destaca la humildad del delantero inglés a diferencia de sus contrincantes, trabajando en silencio para hacer su candidatura la más fuerte. En el otro lado de la moneda, nuestro protagonista señala la mala gestión del Espanyol en el despido de Manolo González, un entrenador que los sacó del pozo de la Segunda División.