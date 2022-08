Hamilton se declara culpable tras su incidente con Alonso

Lewis Hamilton ha reconocido ser el culpable del accidente que ha tenido con Fernando Alonso en el gran Premio de Bélgica. «Mirando hacia atrás en las imágenes, él estaba en mi punto ciego y no le dejé suficiente espacio. Así que fue mi culpa hoy. Lo siento mucho por el equipo», aseguró el piloto británico. Cometió un error que hizo que su Mercedes se subiese por encima de la rueda delantera izquierda del asturiano. Finalmente, el español pudo continuar y terminó quinto, mientras que el inglés no pudo seguir.

💬 "Looking back at the footage, he was in my blind spot and I didn't leave him enough space.

"So it was my fault today. Just so sorry to the team."

– @LewisHamilton https://t.co/PxkB0kZT7j

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 28, 2022