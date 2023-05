«Haaland me dice ‘no te vayas esta noche de fiesta’ y yo le digo que se vaya a su bañera de hielo»

Erling Haaland se ha convertido en la gran estrella del Manchester City y del fútbol mundial. El futbolista noruego tiene atemorizado al mundo entero con sus goles y sus compañeros se deshacen en elogios hacia él. El último en hacerlo ha sido Jack Grealish. El internacional inglés habló maravillas del delantero, que suma ya 51 goles esta temporada, y desveló lo meticuloso que es Haaland en su preparación.

«Todo el mundo es diferente, ¿verdad? Mira a Erling. Es el mejor profesional que he visto nunca. Su mentalidad es algo que no volverás a ver. Lo hace todo. Se recupera. En el gimnasio. Diez horas de tratamiento al día. Baños de hielo. Dieta. Por eso es lo que es. Pero juro que yo no podría ser así», comenta Grealish en una entrevista.

«Tenemos una gran amistad, pero me señala después de un partido y me dice: ‘Oye, no te vayas esta noche de fiesta’. Yo le digo que se calle y se vaya a sentarse en su bañera de hielo. Pero así somos. Dos personas diferentes a las que les va bien a su manera», añade el centrocampista citizen para luego afirmar con una sonrisa que «a veces me gusta salir y soltarme la melena».

Durante la entrevista concedida al Daily Mail, Grealish también habló sobre sus inicios en el Manchester City y reconoce que por aquel entonces todo le sorprendía: «Estaba un poco asombrado, un poco tímido en el campo. La gente gritaba: ‘¡Jack, pasa!’. Y yo me decía a mí mismo: ‘Maldita sea, es De Bruyne, será mejor que se lo pase’. ¿Sabes lo que quiero decir? Él había sido mi ídolo».

Grealish y el Real Madrid

El próximo martes se volverán a enfrentar Manchester City y Real Madrid en las semifinales de la Champions League. Grealish reconoce que todavía no se ha olvidado de lo que sucedió el año pasado. Él tuvo la ocasión que pudo sentenciar la eliminatoria pero la falló y el Real Madrid le dio la vuelta y acabó pasando a la final. El centrocampista británico asegura que todavía no se ha olvidado de aquello: «Fue horrible. Lo que más me molestó fue su segundo gol. Dani Carvajal la recibe y la cruza. Levanté la pierna para intentar parar el centro y fue una chapuza. Marcaron y ya sabemos lo que pasó. Me quedé destrozado. Estaba muy deprimido».

El futbolista afirma que esta vez afronta la visita al Bernabéu con mucha más confianza que el año pasado. «Ahora estamos exactamente en la misma posición que el año pasado en Europa. Otra vez el Real Madrid. A tres partidos de ganar la Liga de Campeones. Todo lo que puedo decir es que nunca he tenido tanta confianza y creencia en mis compañeros y en mí mismo antes de un partido como ahora, antes de ir allí (al Bernabéu) la semana que viene».

Por último, Grealish defendió a ultranza a su entrenador, Pep Guardiola, y el carácter que tiene el técnico de Sampedor. «Todo el mundo ve a Pep como un entrenador tiki-taka, pero antes del partido contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones dijo: ‘¿Sabéis lo que es tener cojones? Es ser el que mantiene el balón, el que calma el juego’», concluye el internacional inglés.