El PSG ha comenzado la temporada con pleno de victorias y goleadas y con Neymar a un gran nivel. El brasileño está brillando en este arranque del curso y parece que no le están sentando nada bien las decisiones internas de la directiva ni de su entrenador, Christophe Galtier, sobre los galones que tiene Kylian Mbappé. La guerra se ha desatado en un vestuario que es un polvorín y todo por las reacciones en redes sociales del brasileño, donde ‘ataca’ tanto a su técnico como a su compañero.

Durante el partido ante el Montpellier, Mbappé falló un penalti, mientras que el ex del Barça marcó otro señalado después. Al término del partido, Galtier señaló que nada iba a cambiar y que el lanzador principal iba a seguir siendo el que fuera pretendido por el Real Madrid, algo que no ha gustado a Neymar, que ha dado me gusta a varias publicaciones en las que se ataca directamente a su compañero y se le ensalza a él.

«Ahora es oficial, Mbappé es quien tira los penaltis en el PSG. Claramente es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo lanzador. ¡Ninguno! Parece que por el contrato Mbappé es el dueño del PSG», señala uno de los mensajes que se ha llevado un like del brasileño. En otro se señala algo parecido: «Hoy, en el partido del PSG, Neymar marcó y humilló al portero (una vez más) en el lanzamiento del penalti. Mbappé, en cambio, golpeó muy mal y falló. Tras el partido, el entrenador dijo que Mbappé será el principal lanzador del equipo esta temporada. ¡Un absurdo!».

El astro canarinho ha comenzado la temporada dejando una gran versión, con cinco goles en los tres primeros partidos que ha disputado el conjunto galo. Por contra, Mbappé sólo ha disputado un encuentro, ante el Montpellier, por sanción y lesión en los otros dos. El buen rendimiento en ellos de Neymar ha llevado a que quiera ser el nuevo líder del equipo y no parece admitir la imposición de que lo sea el francés.

Galtier tiene trabajo por delante, puesto que la lucha de egos hace que el vestuario del PSG sea un auténtico polvorín. Ya lo fue el pasado curso tras la llegada de Messi y aquello acabó con el club eliminado de la Champions y la Copa a las primeras de cambio. La gestión del técnico se antoja importantísima para reconducir una situación que no ha empezado de la mejor manera posible.