Mauricio Pochettino rompe su silencio tras su salida del París Saint-Germain. El técnico, que se encuentra ahora mismo sin equipo, ha querido hacer balance de su paso por el conjunto galo y ha dejado varios titulares. El argentino se acuerda aún de la derrota en el Bernabéu, llegando a señalar como responsable de la remontada del Real Madrid al árbitro y al VAR.

El técnico culpa también a la directiva del PSG de impedir que ahora mismo esté entrenando, por lo que tardaron en despedirle cuando no contaban con él, por lo que le ha sido imposible fichar por otro equipo. Aún así, sólo tiene buenas palabras para Al-Khelaifi, aunque destaca la poca paciencia del club en lo que se refiere a la Champions. Además, habla de Mbappé, al que no considera todavía el mejor jugador del mundo. Todo ello, en una entrevista concedida a Infobae, la primera tras su marcha del Parque de los Príncipes.

Futuro inmediato

«Estoy tranquilo. Firmamos la rescisión del contrato un día antes de comenzar la pretemporada, entre el 3 y el 4 de julio, y en este momento está difícil porque están todos los proyectos cerrados, así que ahora me estoy adaptando a la nueva circunstancia y siempre con la mira puesta en progresar y sobre todo en hacer un análisis de todo. La experiencia tiene que servir para progresar, para evolucionar y estoy seguro de que esta experiencia va a ser muy enriquecedora».

Balance

«Creo que ha sido muy positivo. En el aspecto deportivo hemos ganado la Copa, la Supercopa y la Liga en el año y medio, pero bueno, está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea eso se puede pensar que ha sido un fracaso. Es un fracaso de cincuenta años, no sólo de la última temporada, porque, sobre todo en los últimos 11 años, con la llegada de los nuevos propietarios, tiene como objetivo ganar la Champions y yo creo que se va a conseguir. Los recursos están ahí. A veces hay factores que no se pueden controlar, pero insistiendo año tras año seguro que van a poder lograr el sueño».

Derrota en el Bernabéu

«Bueno, habría que ponerle un psicólogo al Chelsea, Manchester City, Liverpool. Si tiramos para atrás también en las últimas Copas de Europa habría que ponerles un psicólogo a todos los equipos que se han enfrentado al Real Madrid. La falta de Benzema a Donnarumma existió y de haberse revisado en el VAR, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Nosotros cometimos algún tipo de error, pero esto es fútbol. El factor suerte y el emocional influyen. Escucho hablar del aspecto psicológico, pero hasta ahora nadie ha encontrado esa solución. El juego es un contexto de emociones y nunca se va a encontrar una solución que pueda cambiar en momentos en que las necesidades lo requieran».

Fracaso en Champions

«El proyecto PSG, en la medida que avanza, cada vez la paciencia es menor, la exigencia es mayor, pero las circunstancias son lo que son. Todo está centrado en la Champions y a veces eso distrae un poco. Esa exigencia parece que sólo existe en la previa de Champions y en las demás competiciones se da como que la superioridad del PSG no haría falta exigirse mucho. Ni por parte externa y, a veces, ni por parte interna es fácil lograr esa motivación».

El poder de Mbappé

«El PSG ha hecho todo lo posible por retener a Kylian y también en eso estoy de acuerdo. Es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial en la actualidad y creo que el PSG, teniendo todos los recursos para hacerlo, lo ha convencido para quedarse. Tampoco creo que sea Kylian el que haya diseñado el nuevo proyecto. Los que mandan, en este caso el presidente, son los que habrán pensado que lo más conveniente era un nuevo proyecto en el club».

Calidad de Mbappé

«Messi es el mejor del mundo. De eso no hay duda. Después, está claro que Mbappé es un candidato a poder recibir esa corona. Está Neymar, que también para mí es uno de los mejores jugadores del mundo».

Al-Khelaifi

«Lo único que puedo decir son palabras de agradecimiento a mi presidente, a Nasser. Siempre fue un presidente que estuvo ahí, con una relación muy cordial y está claro que es un club con poder, con capacidad de maniobra y con capacidad económica importante para poder crear proyectos que ilusionen a la gente y que puedan llegar a lograr los objetivos que se proponen. Siempre me han tratado bien y siempre estaré agradecido, no sólo por haber tenido la posibilidad de entrenar al PSG y a los jugadores del ese nivel, sino el poder volver a un club en el que fui capitán hace veinte años».

Equipo de ensueño

«Cuando mejor estábamos y más tiempo tuvimos para poder trabajar y poner todo en sintonía, fue cuando quedamos eliminados contra el Real Madrid. Ganamos la Liga por quince puntos, pero eso ya no importó. Ahora estamos viendo la pretemporada del PSG y están todos los jugadores desde el primer día. Existe la posibilidad de trabajar con todos desde el primer día y el año pasado no existió. Aunque no es una excusa».

Futuro de Neymar

«Yo creo que él dijo que se habla mucho de su figura. Lo tiene asumido. Para mí tener a Neymar para PSG es algo importante, pero realmente no lo sé y lo sabrá el club si lo querrá o no».