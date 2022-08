Mbappé cerró las puertas del PSG a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo estuvo cerca de formar tridente con Messi y Neymar en el PSG cuando Mbappé tenía decidido irse al Real Madrid. Cuando Kylian, presionado desde las altas instancias de Francia y Qatar, cambió su decisión y renovó por el PSG, el club parisino comunicó a Jorge Mendes, con quien había estado en conversaciones, que CR7 ya no entraba en sus planes.

Más allá de la cohabitación imposible entre lo que habrían sido algo así como los Cuatro Fantásticos (Messi, Neymar, Mbappé y Cristiano Ronaldo), a Mbappé no le hacía gracia compartir cartel con el que fue el ídolo de su infancia. El jugador parisino quiere sentirse como el jugador franquicia del PSG en todos los ámbitos, no sólo en el césped, y la hipotética presencia de Cristiano Ronaldo en París alteraría por sí sola todo el ecosistema.

La viabilidad económica para el PSG de sustentar de ese póker de estrellas no era imposible, ya que Cristiano estaba (y está) dispuesto a rebajarse considerablemente los 31 millones netos por temporada que gana actualmente en el Manchester United. Además, Ceferin y la UEFA no tienen problema alguno en hacer la vista gorda con su amigo Al-Khelaifi y los dueños qataríes del PSG, que compite no sólo con el dopaje económico de tener un estado detrás sino también con la manga ancha que le ofrece la UEFA.

CR7 busca una salida

Si Cristiano Ronaldo no va a fichar por el PSG no es por una cuestión económica sino más bien de una lucha de egos. Ahora el macho alfa en París se llama Kylian Mbappé y en el club todos bailan la música que toca el futbolista mejor pagado del mundo. No hay más que ver la revolución de la estructura deportiva, ya sin Leonardo ni Pochettino, y el perfil de los fichajes del PSG (Ekitike, Vitinha, Mukiele o Renato Sanches) para ver que en el PSG hay un nuevo mandamás y se llama Mbappé.

Cristiano Ronaldo, mientras tanto, sigue buscando un equipo de Champions que le permita seguir batiendo sus récords personales, ya que sólo compite contra sí mismo. Cerradas las puertas del PSG, el Bayern, el Real Madrid y el Barça, sólo le quedan el Atlético o el Sporting de Lisboa, opciones a día de hoy muy complicadas.