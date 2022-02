Tensión en el vestuario del Manchester United por la lucha por la capitanía entre Harry Maguire y Cristiano Ronaldo. Son muchos los que ven al luso como líder del conjunto inglés y quieren que se convierta en referencia para los jóvenes. El entrenador, Ralf Rangnick, ha propuesto que sea el de Madeira el que porte el brazalete, pero Maguire, capitán de los red devils desde 2019, no está dispuesto a cederlo.

Cristiano Ronaldo se reencontró con el gol el pasado martes en la victoria del Manchester United al Brighton en la Premier League. El luso marcó su primer gol de este 2022 y puso fin a una racha negativa que no vivía en más de una década. El 7 de los ‘red devils’ se sacó la espina y recuperó su olfato goleador en un momento clave, con el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid el próximo miércoles en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El delantero portugués, ex del Real Madrid y de la Juventus, tiene un importante peso en el equipo en esta segunda etapa como jugador del Manchester United. Tanto es así que el entrenador Ralf Rangnick ha propuesto que sea él quien lleve el brazalete de capitán, en detrimento de Harry Maguire. Una postura que no ha gustado nada al defensa, dueño de la capitanía desde 2019, y que también ha generado cierto malestar en el vestuario de Old Trafford.

Se dice que Harry Maguire se siente con menor protagonismo en el vestuario desde la llegada de Cristiano Ronaldo, especialmente entre los más jóvenes, una sensación aún mayor después de que el propio Rangnick haya propuesto a Cristiano como nuevo capitán del equipo. El defensa no pasa por su mejor momento y su técnico quiere liberarle de la presión de llevar el brazalete, pero la idea no le seduce en absoluto al inglés.

Mentor de los más jóvenes

Rangnick pretende que Cristiano Ronaldo tire del carro y, en particular, sirva de mentor a los jugadores más jóvenes como Jadon Sancho, Scott McTominay y Marcus Rashford, algo que se ha visto como una ofensa hacia Maguire, quien debería asumir ese rol en calidad de capitán.

Cuenta el diario Mirror que, en un principio, el propio Cristiano Ronaldo pidió a sus compañeros apoyo a Maguire, pero que en los últimos días ha guardado más silencio justo ahora que está sobre la mesa un posible cambio de titular del brazalete.

«Originalmente, Ronaldo estaba pidiendo a los jugadores que respaldaran a Harry. Pero el problema es que el entrenador ahora quiere que Ronaldo sea el mentor de todos estos jugadores más jóvenes. Eso dejó a Harry en tierra de nadie, ya que es el capitán y tiene que decir y seguir lo que dice Ronaldo, para que todo sea agradable», señaló una fuente del club al citado diario.