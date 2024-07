Guerra Civil en el Chelsea por el escándalo racista en la selección de Argentina

Se acabó la paz en el Chelsea tras el escándalo racista de Argentina. Ha estallado una Guerra Civil en el club londinense como consecuencia de los cánticos racistas de la Albiceleste durante la celebración de la Copa América. La temporada no había sido nada buena pese a la gran inversión realizada, pero confiaban en resetear y empezar de cero este curso e ir todos a una en busca de los objetivos. Por desgracia, esa armonía se ha roto tras los cánticos de los argentinos.

«Juegan por Francia, pero vienen de Angola, qué lindo es, van a correr, es un come travas (travestis) como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francesa», cantaron los integrantes de la Albiceleste. ¿Qué relación tiene todo esto con el Chelsea? Mucha. Todo comenzó con un live en Instagram de Enzo Fernández, centrocampista de Argentina y del Chelsea, al que también se le ven entonando el cántico junto a sus compañeros.

Esto provocó la reacción de su compañero en el Chelsea Wesley Fofana, francés con orígenes africanos, que compartió el vídeo de la polémica en sus redes sociales y publicó el siguiente mensaje: «Fútbol en 2024: racismo desinhibido». Acto seguido, el defensa dejó de seguir a Enzo en todas sus redes. Pero la cosa no se quedó ahí. Varios compañeros del cuadro blue siguieron sus pasos y dejaron de seguir al futbolista argentino tras el escándalo racista.

Hasta su propio club, el Chelsea, salió al paso con un comunicado en el que criticaba el comportamiento de Enzo: «El Chelsea Football Club considera absolutamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo en el que personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas. Reconocemos y agradecemos la disculpa pública de nuestro jugador y utilizaremos esto como una oportunidad para educar. El Club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno».

Ante todo este revuelo generado, el internacional argentino pidió disculpas públicamente y aseguró que se dejó llevar por la euforia de la celebración: «Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional. La canción incluye lenguaje altamente ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por dejarme llevar en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho».

Argentina defiende a Enzo

Todo esto ha causado un incendio dentro del vestuario del Chelsea, al que Enzo Fernández debe volver en unas semanas con la esperanza de que las aguas se hayan calmado y estén más tranquilas. Mientras tanto, desde su país, el gobierno de Javier Milei ha salido en su defensa y en la de Leo Messi tras el escándalo que se ha generado. Su primera medida ha sido despedir al subsecretario de Deportes, Julio Garro, por exigir que Messi, como capitán, pidiera disculpas por estos cánticos.

Además, la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, colgó un mensaje de apoyo al futbolista del Chelsea: «¡Enzo, yo te banco!». «Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. ¡Enzo yo te banco, Messi, gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!», declaró la política de La Libertad Avanza en sus redes sociales.

La también presidenta del Senado expuso, además, que el país suramericano es «soberano y libre», y que, a diferencia de Francia, nunca tuvo colonias ni ciudadanos de segunda y tampoco impuso su forma de vida a nadie. «Tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo», añadió.