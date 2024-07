Milei fulmina al cargo que exigió a Messi que pidiera perdón por los cánticos racistas

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha despedido este miércoles al subsecretario de Deportes, Julio Garro, tras exigir que Leo Messi, como capitán de la Albiceleste, debería pedir disculpas por los cánticos racistas contra la selección de Francia durante la celebración de la Copa América. Garro también señaló que el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, debía salir y disculparse.

Estas declaraciones le han costado el puesto. Javier Milei salió en defensa de Enzo Fernández, Messi y de los jugadores de la selección Argentina ante los ataques desde Francia por los cánticos racistas de sus futbolistas tras imponerse a Colombia en la final de la Copa América. De hecho, la vicepresidente escribió un mensaje de apoyo en redes sociales.

«Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. ¡Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!», declaró Victoria Villarruel, vicepresidenta del gobierno de Milei que apoyó a su capitán, Leo Messi.

«La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la selección Argentina, Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación», informó la Oficina del Presidente en un comunicado difundido en su cuenta de X, antes Twitter.

El subsecretario exigió a Messi que se disculpara

El número dos de la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deportes, liderada por Daniel Scioli, cuestionó los cánticos de la selección durante una entrevista. «Creo que el capitán de la selección, Leo Messi, debe salir a pedir disculpas, lo mismo que el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Es algo que nos deja malparados como país después de tanta gloria», declaró Garro en la emisora Urbana Play.

No obstante, horas después de sus declaraciones, el ex intendente de La Plata (provincia de Buenos Aires) expresó en sus redes sociales que sus palabras no iban contra Messi, capitán de la selección de Argentina desde 2011. «Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva», escribió.

La controversia gira en torno a un directo en el perfil de Instagram del centrocampista del Chelsea, en el que se escucha una canción entonada por varios miembros del equipo burlándose de los orígenes africanos de varios futbolistas franceses, con el delantero Kylian Mbappé a la cabeza, al que también llamaron «puto» (palabra despectiva para «homosexual»).

Francia denunciará a Argentina

Ante la magnitud adquirida por el video, el ex jugador de River Plate ofreció disculpas por una actitud para la que «no hay absolutamente ninguna excusa». Asimismo, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció en un comunicado que presentará una denuncia por «injurias de carácter racial y discriminatorio» tras quejarse ante la Federación Internacional del Fútbol (FIFA) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el vídeo en el que los futbolistas argentinos se mofan de los franceses.

«Juegan por Francia, pero vienen de Angola», se escuchó en el directo de Enzo Fernández, que lo cortó al instante. Esta canción ya trajo mucha polémica durante el Mundial de Qatar, puesto que la continuidad de su letra carga contra Mbappé: «Juegan por Francia, pero vienen de Angola, qué lindo es, van a correr, es un come travas (travestis) como el puto de Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento nacionalidad francesa», reza el cántico.