Guardiola ilusiona al Barça y no descarta la salida de Bernardo Silva

El tema de Bernardo Silva está que arde. Desde que el Barcelona fichara a Koundé, el jugador portugués se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del conjunto azulgrana. A principios de verano, Pep Guardiola salió al paso para declarar que su jugador era intransferible. Ahora, su discurso ha cambiado y deja la puerta abierta para su salida: «Me encantaría que siguiera. Es un jugador muy especial, pero no sé que pasará. Los jugadores tienen deseos y yo no soy nadie para frenar sus sueños. La carrera de los jugadores es corta y yo soy solo parte del club». «Tengo que hablar cosas con la entidad. Luego ellos deciden y yo digo ‘vale’», añadió el entrenador antes del debut del Manchester City frente al West Ham.

El técnico español se mostró con ciertas dudas en rueda de prensa respecto al futuro de su jugador. Por el momento, el club no ha recibido ninguna oferta por parte del Barcelona, pero no sabe si eso ocurrirá en los próximos días: «Queda mucho en este mercado y no puedo adivinar que pasará. Estamos muy tranquilos con todo».

Pese a que el futuro es incierto respecto a la situación de Bernardo Silva, el Manchester City no le dejará salir por una cifra cercana a los 80 millones de euros. Y para ello, si el Barcelona quiere hacerse con los servicios del portugués, deberá dar salida a Frenkie de Jong. Por el momento, la salida del holandés se antoja imprescindible para seguir con la remodelación de la plantilla, así como para la inscripción de los nuevos fichajes.

Según las últimas informaciones que vienen desde Inglaterra, el Chelsea está apretando fuerte para fichar a De Jong. Cabe destacar que el jugador holandés rechazó en varias ocasiones fichar por el Manchester United y sigue con la idea de seguir más años vistiendo la camiseta del Barcelona, club en el que ficho en el año 2019.