El City prepara 150 millones para fichar a Pedri en 2023

El Manchester City ya diseña el futuro de su plantilla para los próximos cinco años y, cerrado el fichaje de Haaland, quiere que Pedri sea la próxima piedra angular de su proyecto y prepara una oferta para llevarse al internacional español en 2023. 150 millones de euros es la cantidad que tiene previsto el club celeste por un jugador que costó apenas 17,5 millones a los culés.

No es la primera vez que Pep Guardiola y la dirección deportiva del Manchester City, dirigida por el tándem Beguiristain-Ferran Soriano, intentan fichar a Pedri, que tuvo una oferta citizen la pasada temporada antes de renovar con el Barcelona hasta 2026 con una cláusula de rescisión blindada de 1.000 millones de euros, igual que la de Ansu Fati.

Entonces Laporta estuvo rápido y renovó a Pedri para alejarle del Manchester City y de otros todopoderosos pretendientes de la Premier, que no se van a rendir en su intento por llevarse al que consideran que será el centrocampista que domine el fútbol mundial en la próxima década.

La agencia que controla el destino de Pedri es Leaderbrock Sports, quien también gestiona la carrera de un Ferran Torres que ya estuvo hasta el pasado invierno en la disciplina del City y posteriormente fue traspasado al Barça. La negociación entre las tres partes no sería entre actores desconocidos.

Pedri es intocable

De momento, Pedri es intocable para el Barcelona y el futbolista está feliz en el Camp Nou, donde ya le han colocado los galones de heredero de Messi que él asume con naturalidad y sin darse importancia. Pedri no quiere salir de Can Barça ni tiene intención alguna de emprender la aventura de la Premier, pero la oferta de 150 millones puede ser un salvavidas que Laporta y sus asesores se vean obligados a aceptar para no ahogar al Barça en una situación económica entre la marejada y el maremoto.

La importancia de Pedri, tanto en el Barcelona como en la selección de Luis Enrique, ha quedado plasmada tanto en sus presencias como sobre todo en sus ausencias. En cuanto Pedri reapareció el Barça de Xavi comenzó a funcionar como un reloj (incluido el 0-4 del Bernabéu), pero cuando el canario volvió a caer lesionado la Xavineta descarriló.

Por eso Pedri es intocable para el Barcelona.