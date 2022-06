Guardiola avisa a Laporta: «Creo que Bernardo Silva se quedará en el City»

El nombre de Bernardo Silva volvió a salir a la palestra durante la presentación del encuentro del 24 de agosto entre Barcelona y Manchester City. Joan Laporta se la tiró a Pep Guardiola y bromeó con la posibilidad de que el portugués disputara ese encuentro con la camiseta del Barça. El técnico no titubeó con su contestación y dejó claro que vendrá «con toda la tralla, el mejor equipo posible: Bernardo Silva y diez más».

Además, Guardiola reconoció que la intención del City es que Bernardo Silva continúe en el Etihad porque «es un jugador muy importante». No obstante, el preparador español le dejó un recado al centrocampista portugués y recalcó que no quiere jugadores que no quieran seguir en el equipo.

«No tengo ganas de tener jugadores que no quieran estar con nosotros. No sé lo que dirá el mercado, nuestra intención como club es que Bernardo, que es un jugador muy importante, se quede con nosotros», señaló Guardiola en la rueda de prensa de presentación del amistoso entre el City y el Barcelona en el Camp Nou del 24 de agosto para recaudar fondos para la investigación contra la ELA.

En este sentido, no quiso opinar sobre una posible llegada del internacional luso a Can Barça. «Entre dos clubes grandes como el Barça y el City siempre se habla de muchos nombres cada temporada. Aquí están Mateu Alemany y Laporta. Yo soy muy bueno en la táctica, pero de fichajes no tengo ni idea», manifestó. Bernardo Silva tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y si el Barça lo quiere tendrá que llegar a un acuerdo con el City, algo que no será fácil puesto que los ingleses no tienen intención de deshacerse del luso.

El de Santpedor regresará al Camp Nou, donde ha vivido algunos de sus mejores momentos como jugador y como entrenador. «Solamente con estar aquí te vienen muchos recuerdos, me siento en casa. Me gusta mucho volver al Camp Nou, pero cada vez que vengo me caen cuatro (risas). Estoy feliz sea la causa que sea», subrayó.