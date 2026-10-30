Grecia, hija de Pepe Reina: «Tampoco voy por ahí diciendo quién soy, somos humildes y tenemos los pies en la tierra»

Pepe Reina es uno de los porteros más laureados de la historia del fútbol español. El guardameta, importante en los éxitos de la Selección española y sus diversos clubes, anunció el punto final a su carrera profesional en mayo de 2025 tras 26 temporadas y más de 1000 partidos a sus espaldas.

Siendo único dentro y fuera del campo, Pepe Reina deja atrás grandes momentos como deportista. Un portero también reconocido por su participación en el aspecto social e incluso televisivo, más allá de lo que ocurría en los noventa minutos de juego.

Su hija Grecia, la mayor de todas, deja claro cómo es su padre, cómo viven el día a día en familia y la importancia de mantenerse humilde a pesar de ser profesionales. «Muy normal porque somos una familia bastante humilde, tenemos los pies en la tierra y nunca nos ha preocupado que mi padre sea uno de los jugadores más conocidos de España”, expuso.

En una entrevista con la plataforma Lecturas, Grecia habló de cómo la fama no ha influido para nada en una familia «con los pies en la tierra». “El amor de la familia y el hecho de que estamos tan unidos han sido fundamentales. Sin eso, la verdad que se te hace cuesta arriba», dijo en su primera entrevista.

Hija de Pepe Reina con orgullo

Tener a todo un campeón del mundo en casa da su fruto, y Pepe Reina ha dejado consejos de experiencia y sabiduría en la filosofía de la familia: «El esfuerzo, que la disciplina es fundamental. Y también tener una mentalidad fuerte. Una buena salud mental, tener los pies en la tierra y esforzarte. Trabajar y dar el máximo. Tener la cabeza bien amueblada”, explicó en la entrevista.

Sin tener miedo a que le digan que es «hija de», Grecia recibe con «orgullo» su apellido. «Es un orgullo. Además, tampoco voy por ahí diciendo que soy la hija de Pepe Reina. No es necesario. Es verdad que muchas veces siento que, por ejemplo, cuando fui a ‘Idol Kids’ no me gusta que la gente piense que estoy allí por eso. Siempre intento dar lo máximo de mí y esforzarme. Prefiero ganar las cosas por mí misma», comentó.

Con tan solo tres años cuando ganó el Mundial 2010 en Sudáfrica, aquel momento que paralizó España entera, Grecia se sincera sobre lo que fue para su padre aquella experiencia: «He podido ver vídeos millones de veces y siempre me saca una sonrisa. Es como revivir emociones. Me da mucha pena porque me hubiese gustado vivirlo con la edad que tengo ahora. Pero estoy segura de que ahora que está de entrenador y se está forzando mucho vamos a tener grandes alegrías», dijo sobre el gran ‘showman’ de aquella Selección campeona.