España se juega sus opciones de clasificarse directamente para el Mundial de Qatar 2022 ante Grecia. El equipo nacional disputa el penúltimo partido de la fase de clasificación en el Olímpico de Atenas, a partir de las 20:45 horas, buscando un triunfo que les haga depender de sí mismos en la final contra Suecia del domingo. Sigue el partido Grecia – España en OKDIARIO, con comentarios en directo minuto a minuto.

Grecia – España, en directo

20:15 – Empate en la primera vuelta

El partido entre España y Grecia de la primera vuelta acabó con empate. Está avisado el equipo de Luis Enrique de los peligros del cuadro heleno, que se juega sus opciones de ser segunda de grupo. Dependen, de hecho, de ellos mismos. El enfrentamiento entre España y Suecia en la última jornada y la sorprendente derrota de los suecos hoy hace que si los griegos nos ganan esta noche y se imponen en la última jornada a Kosovo, obtengan la segunda plaza y vayan a la repesca.

20:07 – Estreno con titularidad

La principal novedad en el once de España es la presencia de Raúl de Tomás como titular. El delantero del Espanyol, máximo goleador nacional de lo que va de curso, se estrena como internacional y lo hace de inicio. Estará acompañado por Morata, Carvajal o Íñigo Martínez en el once, que vuelven con la selección española. No está Busquets en el centro del campo, sale Rodri en su lugar.

20:01 – Georgia revienta el grupo

¡Sorpresón en Georgia que nos afecta directamente! La final de hoy es menos final gracias a un doblete de Kvaratskhelia. Suecia ha caído en su penúltimo partido del grupo y aventaja a España sólo en dos puntos. Esto significa que, independientemente de lo que pase hoy, la Selección seguiría dependiendo de sí misma en la última jornada, en la que nos medimos a los nórdicos. Una victoria hoy hace que, en lugar de tener que ganar el domingo sí o sí en Sevilla, con puntuar nos sirva para ser primeros y sacar el billete a Qatar 2022.

19:57 – Once de Grecia

¡Vamos con la alineación de nuestro rival, de Grecia! Defensa de cinco para tratar de contener a la delantera de Luis Enrique: Vlachodimos; Androutsos, Goutas, Tzavellas, Tsimikas, Giannoulis; Siopis, Bouchalakis, Mantalos; Masouras y Pavlidis.

19:53 – Alineación de España

¡Ya conocemos el once de Luis Enrique! España se la juega en Atenas con: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Íñigo Martínez, Gayà; Rodri, Gavi, Koke; RDT, Sarabia y Morata.

19:45 – Previa

¡Bienvenidos a la retransmisión del Grecia – España! En apenas una hora, la Selección disputa uno de sus partidos más importantes de los últimos tiempos. No hay margen de error, después de haber fallado ya en dos ocasiones en esta fase de clasificación para Qatar 2022. Esta noche sólo vale ganar en Atenas, para seguir teniendo opciones de ser primeros de grupo y obtener de manera directa el billete para la cita mundialista. De lo contrario, estaremos condenados a una repesca que, como mínimo, ya tenemos asegurada.

España llega con muchas bajas al partido de hoy. Luis Enrique no puede contar con varios de sus habituales, como son Ansu Fati, Oyarzabal, Pedri, Ferrán o Eric García. Todos ellos se han convertido en indiscutibles para el asturiano cuando están en plenas condiciones, pero en esta ocasión no han podido viajar por sus respectivas lesiones. Tampoco estará hoy Mikel Merino, que se ha quedado fuera por precaución, tras concentrarse tocado. El seleccionador tendrá a su disposición a 23 futbolistas, destacando la presencia de Carvajal, Morata o Rodrigo Moreno, que vuelven o de Raúl de Tomás, que se estrena con el equipo nacional, siendo el máximo goleador español de lo que va de temporada.

Por su parte, Grecia llega con opciones de meterse en la repesca, por lo que saldrán a por todas. Los helenos ya saben que no pueden ser primeros de grupo, pero en el caso de que se impongan a España hoy, llegarán con opciones de ser segundos a la última jornada.